Este jueves 20 de noviembre de 2025, el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Pumas, correspondiente al Play-In de la Liga MX Apertura 2025. Este nuevo formato, implementado desde el Apertura 2023, reemplaza al Repechaje y permite que los cuatro últimos equipos de la tabla general tengan una segunda oportunidad para avanzar a los Cuartos de Final.

Pachuca, que finalizó en la novena posición con 22 puntos y un total de seis victorias, llega a este partido tras una derrota en su último encuentro y que le costó el puesto a Jaime Lozano como director técnico para que Esteban Solari tomara las riendas.

Por su parte, Pumas, que ocupó el décimo lugar con 21 puntos y cinco victorias, se presenta con una victoria reciente ante Cruz Azul, lo que añade un matiz interesante a este duelo decisivo.

Ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase de la competencia, donde el ganador del enfrentamiento entre el 9° y 10° lugar se medirá contra el perdedor del duelo entre el 7° y 8°.

Con la etapa regular ya concluida el pasado 9 de noviembre, la presión aumenta para Pachuca y Pumas, quienes tienen la oportunidad de seguir en la lucha por el título. No te pierdas la oportunidad de conocer cómo y dónde se televisa este importante partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. PUMAS DE PLAY-IN

Pachuca llega al partido de Play-In con la presión de haber caído ante Santos Laguna, lo que ha generado dudas en su rendimiento, mientras que Pumas se presenta en alza tras imponerse a Cruz Azul, buscando mantener su buen momento y avanzar a la siguiente fase.

Cuándo es el Pachuca vs. Pumas: el juego es el jueves 20 de noviembre de 2025 en el Estadio Hidalgo.

A qué hora es el Pachuca vs. Pumas: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Pachuca vs. Pumas: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estads Unidos.