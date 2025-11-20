    Liga MX

    Pachuca vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de Play-In del Apertura 2025

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Una última oportunidad! Así podrás ver el Pachuca vs. Pumas del Play-In

    Este jueves 20 de noviembre de 2025, el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Pumas, correspondiente al Play-In de la Liga MX Apertura 2025. Este nuevo formato, implementado desde el Apertura 2023, reemplaza al Repechaje y permite que los cuatro últimos equipos de la tabla general tengan una segunda oportunidad para avanzar a los Cuartos de Final.

    Pachuca, que finalizó en la novena posición con 22 puntos y un total de seis victorias, llega a este partido tras una derrota en su último encuentro y que le costó el puesto a Jaime Lozano como director técnico para que Esteban Solari tomara las riendas.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, Pumas, que ocupó el décimo lugar con 21 puntos y cinco victorias, se presenta con una victoria reciente ante Cruz Azul, lo que añade un matiz interesante a este duelo decisivo.

    Ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase de la competencia, donde el ganador del enfrentamiento entre el 9° y 10° lugar se medirá contra el perdedor del duelo entre el 7° y 8°.

    Con la etapa regular ya concluida el pasado 9 de noviembre, la presión aumenta para Pachuca y Pumas, quienes tienen la oportunidad de seguir en la lucha por el título. No te pierdas la oportunidad de conocer cómo y dónde se televisa este importante partido.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. PUMAS DE PLAY-IN

    Pachuca llega al partido de Play-In con la presión de haber caído ante Santos Laguna, lo que ha generado dudas en su rendimiento, mientras que Pumas se presenta en alza tras imponerse a Cruz Azul, buscando mantener su buen momento y avanzar a la siguiente fase.

    • Cuándo es el Pachuca vs. Pumas: el juego es el jueves 20 de noviembre de 2025 en el Estadio Hidalgo.
    • A qué hora es el Pachuca vs. Pumas: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Pachuca vs. Pumas: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estads Unidos.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Tijuana vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de Play-In del Apertura 2025

    Tijuana vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de Play-In del Apertura 2025

    1 min
    Cruz Azul y la novela que se avecina en Liguilla: ¿Liga MX no le da apoyo?

    Cruz Azul y la novela que se avecina en Liguilla: ¿Liga MX no le da apoyo?

    2 min
    Emilio Azcárraga visuliza de esta forma la Liguilla para el América

    Emilio Azcárraga visuliza de esta forma la Liguilla para el América

    1:00
    El análisis de Emilio Azcárraga en América previo a la Liguilla

    El análisis de Emilio Azcárraga en América previo a la Liguilla

    1 min
    Atlante compra franquicia del Mazatlán: esto es lo que se sabe

    Atlante compra franquicia del Mazatlán: esto es lo que se sabe

    Relacionados:
    Liga MXPachucaPumasNarrativaLiguilla Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX