Tijuana vs. Puebla EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

Los Xolos llegan a este encuentro tras dejar escapar la victoria en su visita a Rayados y colocados en el puesto 8 de la competencia al acumular seis puntos, productos de una victoria y tres empates.

Tijuana vs. Puebla | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX

Por su parte, los de La Franja dejaron escapar puntos en casa al empatar sin goles ante Tolucay actualmente son el 14 de la competencia con solamente 4 puntos conseguidos con una victoria y un empate.