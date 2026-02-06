Tijuana vs. Puebla EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Xolos y La Franja se enfrentan en partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026
Los Xolos llegan a este encuentro tras dejar escapar la victoria en su visita a Rayadosy colocados en el puesto 8 de la competencia al acumular seis puntos, productos de una victoria y tres empates.
Por su parte, los de La Franja dejaron escapar puntos en casa al empatar sin goles ante Tolucay actualmente son el 14 de la competencia con solamente 4 puntos conseguidos con una victoria y un empate.
Relacionados: