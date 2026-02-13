Narrativa Puebla vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video ¡Semana de Clásico Nacional! Así puedes ver la Jornada 6 del Clausura 2026

Este viernes 13 de febrero el Estadio Cuauhtémoc será el escenario del enfrentamiento entre Puebla y Pumas correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Puebla ocupa la posición 13 de la tabla con cinco puntos acumulados, habiendo logrado una victoria en la temporada. En su último partido, La Franja empató con Tijuana, lo que refleja una racha de resultados que no les ha permitido despegar en la clasificación.

Por su parte, Pumas se encuentra en una mejor situación, en la quinta posición con nueve puntos y dos victorias en su haber. El equipo visitante también llega tras un empate en su más reciente encuentro, 2-2 frente al Atlas en el Jalisco, lo que podría influir en su desempeño en este partido.

Con una diferencia de cuatro puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un momento clave para Puebla, que busca mejorar su posición en la tabla, mientras que Pumas intentará consolidar su lugar entre los primeros. Los aficionados podrán seguir de cerca este encuentro y descubrir cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. PUMAS DE LA JORNADA 6



Puebla llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Tijuana, lo que les deja con dudas sobre su rendimiento en casa. Por su parte, Pumas también se presenta con la presión de haber igualado ante Atlas, buscando mejorar su desempeño y demostrar que pueden ser un rival sólido en esta jornada.

Pumas llega con racha de cinco partidos consecutivs sin perder ante Puebla en cualquier condición; La Franja no vence a los de la UNAM desde el 2-1 en el Apertura 2022.

Cuándo es el Puebla vs. Pumas: el juego es el viernes 13 de febrero de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

A qué hora es el Puebla vs. Pumas: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Puebla vs. Pumas: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.