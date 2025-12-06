Este sábado 6 de diciembre Tigres y Cruz Azul se enfrentarán en el Estadio Universitario en el partido de vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. En el primer encuentro, ambos equipos empataron 1-1, lo que deja la serie abierta y con un ligero beneficio para Tigres, que terminó en mejor posición en la fase regular. Cruz Azul, por su parte, busca revertir la situación y avanzar a la final, lo que lo obliga a ganar en el Volcán.

En la otra semifinal, Monterrey se impuso 1-0 a Toluca, lo que añade más tensión a la lucha por el título, ya que un posible Clásico Regio se perfila en el horizonte.

Ambos equipos llegan con la necesidad de asegurar su lugar en la final, con Tigres buscando capitalizar su ventaja en la tabla y Cruz Azul obligado a ganar.

El formato de la competencia establece que, en caso de empate global, Tigres avanzaría por su mejor posición en la fase regular. Con la fecha de la final programada para el 13 de diciembre, la presión aumenta para ambos conjuntos. No te pierdas la oportunidad de seguir este crucial enfrentamiento y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIGRES VS. CRUZ AZUL DE SEMIFINALES VUELTA

Tigres llega al partido con la confianza de haber igualado 1-1 ante Cruz Azul en el primer encuentro, lo que les otorga una ligera ventaja por su mejor posición en la tabla, aunque deberán mantener la calma para no dejarse llevar por la presión. Por su parte, Cruz Azul se presenta en el Volcán con la necesidad imperiosa de ganar, tras el empate en casa, buscando redimirse y aprovechar cualquier oportunidad para avanzar a la final.

Cuándo es el Tigres vs. Cruz Azul: el juego es el sábado, 6 de diciembre de 2025 en el Estadio Universitario.

A qué hora es el Tigres vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 9:10PM; en Estados Unidos es a las 10:10PM tiempo del Este, 9:10PM tiempo del Centro y 7:10PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Tigres vs. Cruz Azul: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.