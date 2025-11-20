Video ¡Por el boleto a Liguilla! Horario y dónde ver el Xolos vs. Juárez del Play-In

Este jueves 20 de noviembre de 2025 el Estadio Caliente será el escenario del enfrentamiento entre Tijuana y FC Juárez, correspondiente al Play-In de la Liga MX Apertura 2025.

Este nuevo formato, implementado desde el Apertura 2023, reemplaza al Repechaje y permite que los cuatro últimos equipos de la tabla general tengan una segunda oportunidad para avanzar a los Cuartos de Final.

Tijuana, que finalizó en la séptima posición con 24 puntos y un total de seis victorias, llega a este encuentro tras haber ganado su último partido. Por su parte, FC Juárez, que ocupó el octavo lugar con 23 puntos y también seis victorias, se presenta tras una derrota en su más reciente compromiso.

Ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo, donde el ganador del duelo entre el 9° y 10° lugar se enfrentará al perdedor del choque entre el 7° y 8°.

Con la etapa regular ya concluida el pasado 9 de noviembre, la presión aumenta para estos equipos que aspiran a continuar en la competencia. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. FC JUÁREZ DE PLAY-IN

Tijuana llega al partido de Play-In con la moral alta tras haberse impuesto a Atlas en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir avanzando.

Por su parte, FC Juárez llega con dudas, luego de caer ante Querétaro, lo que genera presión en el equipo para redimirse en esta crucial eliminatoria.

Cuándo es el Tijuana vs. FC Juárez: el juego es el jueves 20 de noviembre de 2025 en el Estadio Caliente.

A qué hora es el Tijuana vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Tijuana vs. FC Juárez: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.