    Liga MX

    Mazatlán FC vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver el Mazatlán FC vs. FC Juárez del Clausura 2026

    Este viernes 9 de enero de 2026, Mazatlán FC y FC Juárez se enfrentarán en el Estadio El Encanto, dando inicio a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan a este encuentro con diferentes trayectorias tras el Apertura 2025, donde Mazatlán FC no logró sumar triunfos en sus últimos partidos, mientras que FC Juárez ha mostrado un rendimiento más sólido, aunque no logró avanzar a las etapas finales del torneo.

    Este primer partido del Clausura 2026 será crucial para establecer el rumbo de ambos equipos en la nueva temporada.

    PUBLICIDAD

    Con la presión de comenzar con el pie derecho, Mazatlán FC buscará revertir su suerte y sumar sus primeros puntos, mientras que FC Juárez intentará mantener su impulso positivo.

    Más sobre Liga MX

    Horario y dónde ver el Tijuana vs. América de la Jornada 1 del Clausura 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el Tijuana vs. América de la Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlas vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Atlas vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Los procesos cortos no ayudan a los jugadores en México: DT de San Luis
    1 mins

    Los procesos cortos no ayudan a los jugadores en México: DT de San Luis

    Liga MX
    El técnico de San Luis no está muy de acuerdo con los torneos cortos en México
    2:36

    El técnico de San Luis no está muy de acuerdo con los torneos cortos en México

    Liga MX
    ¿Álvaro Fidalgo regresa a Europa? Esto se sabe del futuro del americanista
    1 mins

    ¿Álvaro Fidalgo regresa a Europa? Esto se sabe del futuro del americanista

    Liga MX
    ¡Por fin Cruz Azul encontró estadio! Jugará en Puebla
    1 mins

    ¡Por fin Cruz Azul encontró estadio! Jugará en Puebla

    Liga MX
    ¿Fidalgo se va del América? Esto se sabe del futuro del español
    2:20

    ¿Fidalgo se va del América? Esto se sabe del futuro del español

    Liga MX
    Así va el último capítulo de la 'telenovela' de Cruz Azul
    4:02

    Así va el último capítulo de la 'telenovela' de Cruz Azul

    Liga MX
    ¡Robert Morales se convierte en quinto refuerzo de los Pumas!
    1 mins

    ¡Robert Morales se convierte en quinto refuerzo de los Pumas!

    Liga MX
    Héctor Herrera podría regresar a la MLS
    1 mins

    Héctor Herrera podría regresar a la MLS

    Liga MX

    Son siete partidos consecutivos los que tiene FC Juárez sin perder frente a los Cañoneros en Liga MX; el último triunfo de Mazatlán FC ante Bravos en el torneo mexicano fue un 0-2 en el Clausura 2022, desde entonces el saldo es de dos empates y cinco triunfos de los fronterizos.

    Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará este enfrentamiento y qué estrategias implementarán los entrenadores. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. FC JUÁREZ DE JORNADA 1


    Mazatlán FC se presenta en la jornada inaugural con la ilusión de un nuevo comienzo, reforzado por fichajes clave que prometen elevar su rendimiento, mientras que FC Juárez llega con la presión de demostrar que puede dejar atrás una temporada decepcionante y buscará redimirse desde el primer minuto.

    • Cuándo es el Mazatlán FC vs. FC Juárez: el juego es el viernes 9 de enero de 2026 en El Encanto.
    • A qué hora es el Mazatlán FC vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Mazatlán FC vs. FC Juárez: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXMazatlán FCFC Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX