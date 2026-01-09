Liga MX Mazatlán FC vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Así puedes ver el Mazatlán FC vs. FC Juárez del Clausura 2026

Este viernes 9 de enero de 2026, Mazatlán FC y FC Juárez se enfrentarán en el Estadio El Encanto, dando inicio a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan a este encuentro con diferentes trayectorias tras el Apertura 2025, donde Mazatlán FC no logró sumar triunfos en sus últimos partidos, mientras que FC Juárez ha mostrado un rendimiento más sólido, aunque no logró avanzar a las etapas finales del torneo.

Este primer partido del Clausura 2026 será crucial para establecer el rumbo de ambos equipos en la nueva temporada.

PUBLICIDAD

Con la presión de comenzar con el pie derecho, Mazatlán FC buscará revertir su suerte y sumar sus primeros puntos, mientras que FC Juárez intentará mantener su impulso positivo.

Son siete partidos consecutivos los que tiene FC Juárez sin perder frente a los Cañoneros en Liga MX; el último triunfo de Mazatlán FC ante Bravos en el torneo mexicano fue un 0-2 en el Clausura 2022, desde entonces el saldo es de dos empates y cinco triunfos de los fronterizos.

Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará este enfrentamiento y qué estrategias implementarán los entrenadores. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. FC JUÁREZ DE JORNADA 1



Mazatlán FC se presenta en la jornada inaugural con la ilusión de un nuevo comienzo, reforzado por fichajes clave que prometen elevar su rendimiento, mientras que FC Juárez llega con la presión de demostrar que puede dejar atrás una temporada decepcionante y buscará redimirse desde el primer minuto.

Cuándo es el Mazatlán FC vs. FC Juárez: el juego es el viernes 9 de enero de 2026 en El Encanto.

A qué hora es el Mazatlán FC vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Mazatlán FC vs. FC Juárez: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.