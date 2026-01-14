Liga MX Xolos de Tijuana saca enorme triunfo sobre Querétaro El conjunto de Tijuana se impuso con goles de Unai Bilbao y Kevin Castañeda.

Los Xolos de Tijuana sacó un valioso triunfo de visita sobre el conjunto del Querétaro al imponerse en el estadio Corregidora por 1-2 en partido de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto fronterizo aprovechó el buen momento de Kevin Castañeda, quien se lució con un golazo, para sacar su primera victoria en el torneo para llegar a cuatro unidades.

El mediocampista mexicano fue el primero en ponerle emoción al encuentro cuando al minuto 14 hizo temblar el arco rival luego de que su disparo se estrellara en el poste.

Y fue hasta el minuto 48 cuando los Xolos de Tijuana se adelantaron en el marcador con gol de Unai Bilbao, quien con un remate de cabeza puso el 1-0.

Tras el gol, los visitantes tomaron el dominio del encuentro y fue a los 70' cuando Kevin Castañeda mandó el balón al ángulo con un gran disparo de pierna derecha para poner el 2-0.

Por su parte, el cuadro del Querétaro apretó el acelerador, sin embargo, no tenía claridad al frente.

Y el gol del descuento llegó hasta el minuto 90 cuando Alí Ávila, desde el punto penal, anotó el gol de los locales que hizo soñar a los Gallos Blancos en el empate que nunca llegó.