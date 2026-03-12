Toluca Toluca decora marcador con dos hombres de más ante San Diego en Concacaf Los Diablos Rojos la pasan mal en la Concacaf Champions Cup, incluso con superioridad numérica.

Video ¡Helinho marca el segundo del Toluca desde los once pasos!

Los Diablos Rojos del Toluca sufrieron un duro golpe en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante el San Diego en un partido que lucía muy a favor del conjunto mexicano.

Marcador de 3-2 a favor del conjunto de la MLS en un duelo que deja una espina fuerte para los dirigidos por Antonio Mohamed, pero todavía con una esperanza importante gracias a los goles anotados como visitante.

El resultado duele especialmente para el conjunto de la Liga MX sobre todo después de jugar con un hombre de más en casi todo el partido tras la expulsión a Invargtsen apenas a los 12'.

Jesús Gallardo abrió el marcador a los 16' vía penal, aunque el San Diego se repuso para darle la vuelta al marcador con un hombre menos.

Un doblete de David Vázquez y otro gol de Dreyer pusieron cuesta arriba a un Toluca que, hasta los 88' encontró algo de luz con una nueva expulsión del rival, esta vefz para Duah, a los 88' por una mano en el área.