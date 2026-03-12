    Toluca

    Toluca decora marcador con dos hombres de más ante San Diego en Concacaf

    Los Diablos Rojos la pasan mal en la Concacaf Champions Cup, incluso con superioridad numérica.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Helinho marca el segundo del Toluca desde los once pasos!

    Los Diablos Rojos del Toluca sufrieron un duro golpe en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante el San Diego en un partido que lucía muy a favor del conjunto mexicano.

    Marcador de 3-2 a favor del conjunto de la MLS en un duelo que deja una espina fuerte para los dirigidos por Antonio Mohamed, pero todavía con una esperanza importante gracias a los goles anotados como visitante.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    ¡Me salió portero! Duah evita gol del Toluca con una manota
    3:12

    ¡Me salió portero! Duah evita gol del Toluca con una manota

    Concacaf Champions Cup
    Marcel Ruiz sale lesionado del San Diego vs. Toluca y otra vez hay alarmas
    1 mins

    Marcel Ruiz sale lesionado del San Diego vs. Toluca y otra vez hay alarmas

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | LA Galaxy se lleva buena ventaja a Jamaica
    13:04

    Resumen | LA Galaxy se lleva buena ventaja a Jamaica

    Concacaf Champions Cup
    ¡EN VIVO ! Arranca el LA Galaxy vs. Mount Pleasant de Concacaf
    0:33

    ¡EN VIVO ! Arranca el LA Galaxy vs. Mount Pleasant de Concacaf

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | Nashville vs. Inter Miami: No llegó la victoria ni el gol 900 de Messi
    5:58

    Resumen | Nashville vs. Inter Miami: No llegó la victoria ni el gol 900 de Messi

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se salva el Inter Miami! El tiro de Madrigal pasa por un costado
    1:18

    ¡Se salva el Inter Miami! El tiro de Madrigal pasa por un costado

    Concacaf Champions Cup
    ¡No puede ser, era el gol 900 de Messi! Gran atajada del arquero rival
    1:20

    ¡No puede ser, era el gol 900 de Messi! Gran atajada del arquero rival

    Concacaf Champions Cup
    ¡Nos ponemos de pie ante tremenda atajada de Dayne St. Clair!
    1:20

    ¡Nos ponemos de pie ante tremenda atajada de Dayne St. Clair!

    Concacaf Champions Cup
    ¡Gran atajada de St. Clair! Warren Madrigal se pierde el primero del Nashville
    1:17

    ¡Gran atajada de St. Clair! Warren Madrigal se pierde el primero del Nashville

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se detiene el partido para que Maxwell Woledzi rompa el ayuno por el Ramadán!
    1:21

    ¡Se detiene el partido para que Maxwell Woledzi rompa el ayuno por el Ramadán!

    Concacaf Champions Cup

    El resultado duele especialmente para el conjunto de la Liga MX sobre todo después de jugar con un hombre de más en casi todo el partido tras la expulsión a Invargtsen apenas a los 12'.

    Jesús Gallardo abrió el marcador a los 16' vía penal, aunque el San Diego se repuso para darle la vuelta al marcador con un hombre menos.

    Un doblete de David Vázquez y otro gol de Dreyer pusieron cuesta arriba a un Toluca que, hasta los 88' encontró algo de luz con una nueva expulsión del rival, esta vefz para Duah, a los 88' por una mano en el área.

    Helinho cobró bien el segundo penal para un Toluca para hacer más decoroso el marcador, poner el segundo tanto como visitante en un partido en donde los Diablos Rojos perdieron por lesión a Marcel Ruiz y hasta la Selección Mexicana vuelve a estar en vilo rumbo al Mundial.

    Relacionados:
    Toluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX