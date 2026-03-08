Liga MX Toluca vs. Juárez EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Los Diablos tendrán rotaciones en su plantel, mientras que Bravos necesita sumar para escalar en la clasificación.

¡Golazo de los Diablos Rojos! 'Pollo' Briseño, de cabeza

Toluca recibirá al FC Juárez en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez, Alexis Vega podría reaparecer en las canchas.

Los Diablos Rojos vienen de vencer a los Pumas en CU, mientras que Bravos llegará tras vencer al América en su visita a la CDMX.

Las jugadas del partido

Duro golpe se llevó Franco Rossi en el rostro

¡Tarjeta amarilla para Monchu! El jugador de Bravos deja arriba el codo

Cerca Marcel Ruiz de abrir el marcador con su remate

¡Qué bombón le puso Barbosa a Marcel!

¡Palo! El travesaño evita el autogol de Juárez

Le anulan el gol a Toluca, falta de Franco Rossi

¡Le anulan gol al Toluca! Rossi comete falta

¡Gol de Toluca! Helinho cobra perfecto el penalti para los Diablos Rojos

¡Toluca se pone al frente! Helinho desde los 11 pasos para el 1-0

¡Polémica! El silbante no marca el penalti que pedían los de Juárez

¡Polémica en Toluca! VAR le niega penal a FC Juárez

¡Gol de Toluca! 'Pollo' Briseño gana por aire y remata de cabeza para el 2-0

¡Golazo de Juárez! Guilherme Castilho fusila a Luis García

¡Juárez salió Bravo! Responde con golazo de Castillo

¡Regresó Alexis Vega a las canchas! Entra de cambio al 80'