    Liga MX

    Toluca vs. Juárez EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Diablos tendrán rotaciones en su plantel, mientras que Bravos necesita sumar para escalar en la clasificación.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Golazo de los Diablos Rojos! 'Pollo' Briseño, de cabeza

    Toluca recibirá al FC Juárez en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez, Alexis Vega podría reaparecer en las canchas.

    Los Diablos Rojos vienen de vencer a los Pumas en CU, mientras que Bravos llegará tras vencer al América en su visita a la CDMX.

    Las jugadas del partido

    Duro golpe se llevó Franco Rossi en el rostro

    Video ¡Tarjeta amarilla para Monchu! El jugador de Bravos deja arriba el codo

    Cerca Marcel Ruiz de abrir el marcador con su remate

    Video ¡Qué bombón le puso Barbosa a Marcel!

    ¡Alexis Vega está de vuelta con Toluca!
    1:16

    Liga MX
    ¡Juárez salió Bravo! Responde con golazo de Castillo
    1:23

    Liga MX
    ¡Golazo de los Diablos Rojos! 'Pollo' Briseño, de cabeza
    1:20

    Liga MX
    ¡Polémica en Toluca! VAR le niega penal a FC Juárez
    2:45

    Liga MX
    ¡Toluca se pone al frente! Helinho desde los 11 pasos para el 1-0
    3:01

    Liga MX
    Gignac hizo ganar mucho dinero a fan de Tigres con su gol en el Clásico Regio
    1 mins

    Liga MX
    ¡Lo que acaba de fallar Rossi! Falla en la definición
    1:15

    Liga MX
    ¡Le anulan gol al Toluca! Rossi comete falta
    1:17

    Liga MX
    ¡Qué bombón le puso Barbosa a Marcel!
    1:16

    Liga MX
    ¿Es Cafú o Barbosa? Tremendo sombrerito del lateral
    1:16

    Liga MX

    ¡Palo! El travesaño evita el autogol de Juárez

    Le anulan el gol a Toluca, falta de Franco Rossi

    ¡Gol de Toluca! Helinho cobra perfecto el penalti para los Diablos Rojos

    ¡Polémica! El silbante no marca el penalti que pedían los de Juárez

    ¡Gol de Toluca! 'Pollo' Briseño gana por aire y remata de cabeza para el 2-0

    ¡Golazo de Juárez! Guilherme Castilho fusila a Luis García

    ¡Regresó Alexis Vega a las canchas! Entra de cambio al 80'

