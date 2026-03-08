Toluca vs. Juárez EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Los Diablos tendrán rotaciones en su plantel, mientras que Bravos necesita sumar para escalar en la clasificación.
Toluca recibirá al FC Juárez en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez, Alexis Vega podría reaparecer en las canchas.
Los Diablos Rojos vienen de vencer a los Pumas en CU, mientras que Bravos llegará tras vencer al América en su visita a la CDMX.
Las jugadas del partido
Duro golpe se llevó Franco Rossi en el rostro
Video ¡Tarjeta amarilla para Monchu! El jugador de Bravos deja arriba el codo
Cerca Marcel Ruiz de abrir el marcador con su remate
Video ¡Qué bombón le puso Barbosa a Marcel!
¡Palo! El travesaño evita el autogol de Juárez
Le anulan el gol a Toluca, falta de Franco Rossi
Video ¡Le anulan gol al Toluca! Rossi comete falta
¡Gol de Toluca! Helinho cobra perfecto el penalti para los Diablos Rojos
Video ¡Toluca se pone al frente! Helinho desde los 11 pasos para el 1-0
¡Polémica! El silbante no marca el penalti que pedían los de Juárez
Video ¡Polémica en Toluca! VAR le niega penal a FC Juárez
¡Gol de Toluca! 'Pollo' Briseño gana por aire y remata de cabeza para el 2-0
Video ¡Golazo de los Diablos Rojos! 'Pollo' Briseño, de cabeza
¡Golazo de Juárez! Guilherme Castilho fusila a Luis García
Video ¡Juárez salió Bravo! Responde con golazo de Castillo
¡Regresó Alexis Vega a las canchas! Entra de cambio al 80'
Video ¡Alexis Vega está de vuelta con Toluca!