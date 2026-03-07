Liga MX Atlas vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Los Rojinegros buscan superar a los Rojiblancos en una lucha directa en la tabla de posiciones.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Golazo del Atlas! Error enorme de Tala y aprovecha Paulo Ramirez para el 1-0

Atlas recibirá a Chivas en el Clásico Tapatío, partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.

Los Rojinegros llegan a este duelo tras vencer a Tijuana a media semana, mientras que Guadalajara llega descansado luego de caer ante Toluca.

PUBLICIDAD

Las acciones del partido

¡Gol de Atlas! Aprovechan el regalo y Paulo Ramírez puso el 1-0

Video ¡Golazo del Atlas! Error enorme de Tala y aprovecha Paulo Ramirez para el 1-0

Chivas busca el empate, pero Camilo Vargas está impasable