    Atlas vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Rojinegros buscan superar a los Rojiblancos en una lucha directa en la tabla de posiciones.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Golazo del Atlas! Error enorme de Tala y aprovecha Paulo Ramirez para el 1-0

    Atlas recibirá a Chivas en el Clásico Tapatío, partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.

    Los Rojinegros llegan a este duelo tras vencer a Tijuana a media semana, mientras que Guadalajara llega descansado luego de caer ante Toluca.

    Liga MX

    Las acciones del partido

    ¡Gol de Atlas! Aprovechan el regalo y Paulo Ramírez puso el 1-0

    Video ¡Golazo del Atlas! Error enorme de Tala y aprovecha Paulo Ramirez para el 1-0

    Chivas busca el empate, pero Camilo Vargas está impasable

    Video ¡Atajada brutal de Camilo Vargas! Chivas quiere el empate en el Clásico Tapatío
