    Liguilla Liga MX

    Fecha y horarios de partidos de Play-in del Apertura 2025 de Liga MX

    Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas se juegan dos boletos en Cuartos de Final.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Listos los horarios y fechas del Play-in del Apertura 2025!

    La Liga MX dio a conocer la fecha y horarios de los partidos de Play-in del Apertura 2025 de Liga MX tras 17 jornadas de alarido.

    El Club Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas de la UNAM se juegan dos boletos para la ronda de Cuartos de Final que la conforman Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

    PUBLICIDAD

    Los duelos entre Xolos y Bravos, y Pachuca versus Pumas se jugarán el jueves 20 de noviembre. Los Tuzos saltarán a la cancha a las 7pm, hora del centro de México, 8pm del Este y 5pm del Pacífico de Estados Unidos.

    Mientras que el juego entre los clubes fronterizos se disputará a las 9pm, hora del centro de México, 10pm del Este y 7pm del Pacífico de Estados Unidos.

    FECHA Y HORARIOS DE PARTIDOS DEL PLAY-IN APERTURA 2025

    • Club Tijuana vs FC Juárez
    • Jueves 20 21:00 HC/19:00 HL
    • Estadio Caliente
    • Pachuca vs Pumas UNAM
    • Jueves 20 19:00
    • Estadio Hidalgo

    Ambos partidos se jugarán a un solo partido, siendo local el equipo mejor ubicado en la tabla general.
    El ganador de la Serie A (Tijuana vs. Juárez) se clasificará a Cuartos de Final ocupando el séptimo puesto; mientras que el otro Club se enfrentará al ganador de la Serie B (Pachuca vs. Pumas), disputando el octavo lugar de la Fase Final.

    La información sobre la Serie AB se dará a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales de la Liga MX.

    Más sobre Liga MX

    4:06
    El Color de Faitelson: Cierre de impacto

    El Color de Faitelson: Cierre de impacto

    1 min
    Liguilla Liga MX: Listos los cruces de Cuartos de Final y Play-In del Apertura 2025

    Liguilla Liga MX: Listos los cruces de Cuartos de Final y Play-In del Apertura 2025

    1 min
    Armando González advierte que Chivas tiene para derrotar a Cruz Azul en Liguilla

    Armando González advierte que Chivas tiene para derrotar a Cruz Azul en Liguilla

    1 min
    Se confirma fractura de Kevin Mier y Cruz Azul pedirá inhabilitar a Carrasquilla

    Se confirma fractura de Kevin Mier y Cruz Azul pedirá inhabilitar a Carrasquilla

    1 min
    Javier 'Chicharito' Hernández ilusiona a Chivas con emotivo mensaje

    Javier 'Chicharito' Hernández ilusiona a Chivas con emotivo mensaje

    Relacionados:
    Liguilla Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX