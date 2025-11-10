Video ¡Listos los horarios y fechas del Play-in del Apertura 2025!

La Liga MX dio a conocer la fecha y horarios de los partidos de Play-in del Apertura 2025 de Liga MX tras 17 jornadas de alarido.

El Club Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas de la UNAM se juegan dos boletos para la ronda de Cuartos de Final que la conforman Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

Los duelos entre Xolos y Bravos, y Pachuca versus Pumas se jugarán el jueves 20 de noviembre. Los Tuzos saltarán a la cancha a las 7pm, hora del centro de México, 8pm del Este y 5pm del Pacífico de Estados Unidos.

Mientras que el juego entre los clubes fronterizos se disputará a las 9pm, hora del centro de México, 10pm del Este y 7pm del Pacífico de Estados Unidos.

FECHA Y HORARIOS DE PARTIDOS DEL PLAY-IN APERTURA 2025

Club Tijuana vs FC Juárez

Jueves 20 21:00 HC/19:00 HL

Estadio Caliente

Pachuca vs Pumas UNAM

Jueves 20 19:00

Estadio Hidalgo

Ambos partidos se jugarán a un solo partido, siendo local el equipo mejor ubicado en la tabla general.

El ganador de la Serie A (Tijuana vs. Juárez) se clasificará a Cuartos de Final ocupando el séptimo puesto; mientras que el otro Club se enfrentará al ganador de la Serie B (Pachuca vs. Pumas), disputando el octavo lugar de la Fase Final.