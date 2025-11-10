Video ¡Listo para la batalla! Alexis Vega presume su poder antes de la Liguilla

El Toluca esperará rival tras terminar la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX como líder general, lugar que ganó al vencer al América en la Jornada 17 del torneo.

En este encuentro no pudo estar el delantero Alexis Vega, quien se lesionó en el encuentro contra Pachuca en la fecha 15, una lesión múscular en el muslo izquierdo, lo que lo apartó de las últimas dos fechas de la temporada.

PUBLICIDAD

Este día, el delantero de los Diablos Rojos se grabó mientras hacía sus ejercicios de rehabilitación y mostró su mejoría en la fuerza con aparatos en el gimnasio.

Vega estuvo presente el sábado en el encuentro ante las Águilas, vivió el partido desde un palco de forma apasionada, incluso reaccionó de forma exaltado cuando marcó Paulinho y el silbante anuló la anotación por fuera de lugar.