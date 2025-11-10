    Toluca

    Alexis Vega muestra la fuerza en sus piernas tras la lesión previo a la Liguilla

    El delantero de Toluca grabó parte de sus ejercicios de recuperación y dejó a todos sorprendidos.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Listo para la batalla! Alexis Vega presume su poder antes de la Liguilla

    El Toluca esperará rival tras terminar la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX como líder general, lugar que ganó al vencer al América en la Jornada 17 del torneo.

    En este encuentro no pudo estar el delantero Alexis Vega, quien se lesionó en el encuentro contra Pachuca en la fecha 15, una lesión múscular en el muslo izquierdo, lo que lo apartó de las últimas dos fechas de la temporada.

    PUBLICIDAD

    Este día, el delantero de los Diablos Rojos se grabó mientras hacía sus ejercicios de rehabilitación y mostró su mejoría en la fuerza con aparatos en el gimnasio.

    Vega estuvo presente el sábado en el encuentro ante las Águilas, vivió el partido desde un palco de forma apasionada, incluso reaccionó de forma exaltado cuando marcó Paulinho y el silbante anuló la anotación por fuera de lugar.

    Toluca conocerá su rival para los Cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX tras la fase de Play-in que ya tiene definido sus primeros cruces.

    Más sobre Liga MX

    Liga MX vuelve a tener fecha doble: Aquí el Top 5 de los partidos más esperados
    Liga MX vuelve a tener fecha doble: Aquí el Top 5 de los partidos más esperados
    Liga MX vuelve a tener fecha doble: Aquí el Top 5 de los partidos más esperados

    Liga MX vuelve a tener fecha doble: Aquí el Top 5 de los partidos más esperados

    Liga MX
    14 fotos
    2 min
    Oliver Torres asegura que Anthony Martial sigue en proceso de adaptación

    Oliver Torres asegura que Anthony Martial sigue en proceso de adaptación

    1 min
    Erik Lira llega a un acuerdo con Cruz Azul y renueva hasta 2029

    Erik Lira llega a un acuerdo con Cruz Azul y renueva hasta 2029

    Relacionados:
    TolucaAlexis Vega

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX