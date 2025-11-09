    Toluca

    Mohamed revela que Toluca cambiará de sede rumbo a la Liguilla

    Los Diablos Rojos aplicarán la misma fórmula que les dio el título de Liga MX hace seis meses.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Bombazo de Mohamed! ¡Toluca cambia de sede rumbo a Liguilla!

    Tras vencer 2-0 al América para quedarse con el liderato de la Liga MX, Antonio ‘Turco’ Mohamed reveló que Toluca cambiará de sede rumbo a la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

    En conferencia de prensa tras el duelo disputado en el Estadio Nemesio Diez, el técnico informó que el próximo sábado 15 de noviembre viajarán a Cancún para hacer una mini pretemporada con la intención de llegar lo mejor preparados a los Cuartos de Final que arrancan hasta el 26 de noviembre.

    “Todavía no tenemos bien el itinerario, pero sí nos vamos el próximo sábado a Cancún, cuatro días, seguramente volvemos el miércoles o jueves a entrenar, todavía no lo decidimos, para después tener 12-13 días una buena preparación para ver qué rival nos toca”, reveló.

    Cabe destacar que, esa fórmula Toluca ya la aplicó previo a la Liguilla del Clausura 2025, torneo en que salieron campeones después de realizar una mini pretemporada en la Riviera Maya.

    Los Diablos Rojos esperan rival para los Cuartos de Final que saldrá del Play-In que disputarán Xolos, FC Juárez, Pachuca y Pumas del 19 al 23 de noviembre.

    Mohamed destaca el título de goleo de la ‘Hormiga’ González

    El entrenador del Toluca se pronunció al triple campeón de goleo que hubo en el Apertura 2025 con Paulinho, Armando ‘Hormiga’ González y Joao Pedro.

    “Qué bueno que aparece un mexicano entre los goleadores, eso siempre es una buena noticia. Lo de Paulinho, solamente los números hablan por él, ya después lo que se diga queda corto con la capacidad goleadora que tiene”, indicó.

    Además, Mohamed no dejó escapar la oportunidad al resaltar su nueva victoria sobre América después de ganarles el título del Clausura 2025 y el Campeón de Campeones.

    “No me preguntaron del partido, pero voy a hablar yo del partido… siempre ganar al América enaltece, es el equipo más grande, sabemos la calidad de rival que es, seguramente ellos van a aprender, nosotros también, porque creemos que nos podemos volver a cruzar”, sentenció.

    Video Paulinho revela por qué no quiso ser campeón de goleo individual

