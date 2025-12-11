Tigres vs. Toluca, Final de ida, Liga MX Apertura 2025: Alineaciones confirmadas
Tigres y Toluca se enfrentan en el Estadio Universitario por la Final de ida del Torneo Apertura 2025.
¡EN VIVO! Tigres vs. Toluca en la Final de Ida del Apertura 2025
Tigres y Toluca se miden la noche de este miércoles 11 de diciembre en el Volcán por la Final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Los Tigres de Guido Pizarro llegan a la Final tras eliminar a Cruz Azul en Semifinales, mientras que los Diablos Rojos del 'Turco' Mohamed echaron a Monterrey.
En la temporada regular, Tigres y Toluca se vieron las caras en la Jornada 3 del Apertura 2025 con victoria de 3-4 para el conjunto de la UANL en el Estadio Nemesio Diez.
Por Tigres anotó Ozziel Herrera (34') y Nicolás Ibáñez un par de ocasiones (45', 57'), además Federico Pereira hizo autogol (20'). Mientas que Paulinho (10'), Jesús Gallardo (87') y Marcel Ruiz (90') marcaron por Toluca.
Alineaciones confirmadas para la Final de Liga MX Tigres vs. Toluca
Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
- Rómulo
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Ángel Correa
- André-Pierre Gignac
Toluca
- Hugo González
- Everardo López
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Santiago Simón
- Marcel Ruiz
- Nicolás Castro
- Jesús ‘Canelo’ Angulo
- Paulinho