Liga MX Tigres vs. Toluca, Final de ida, Liga MX Apertura 2025: Alineaciones confirmadas Tigres y Toluca se enfrentan en el Estadio Universitario por la Final de ida del Torneo Apertura 2025.

¡EN VIVO! Tigres vs. Toluca en la Final de Ida del Apertura 2025

Tigres y Toluca se miden la noche de este miércoles 11 de diciembre en el Volcán por la Final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En la temporada regular, Tigres y Toluca se vieron las caras en la Jornada 3 del Apertura 2025 con victoria de 3-4 para el conjunto de la UANL en el Estadio Nemesio Diez.

Por Tigres anotó Ozziel Herrera (34') y Nicolás Ibáñez un par de ocasiones (45', 57'), además Federico Pereira hizo autogol (20'). Mientas que Paulinho (10'), Jesús Gallardo (87') y Marcel Ruiz (90') marcaron por Toluca.

Alineaciones confirmadas para la Final de Liga MX Tigres vs. Toluca

Tigres

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Joaquim

Jesús Angulo

Marco Farfán

Rómulo

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Diego Lainez

Ángel Correa

André-Pierre Gignac

Toluca