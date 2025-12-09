Liga MX 'Turco' Mohamed va por superar marca de títulos de Enrique Meza en Liga MX El argentino podría entrar al top 3 de técnicos más ganadores del futbol mexicano si es bicampeón con Toluca.

Video La marca legendaria que 'Turco' Mohamed romperá si es bicampeón con Toluca

Antonio ‘Turco’ Mohamed dirigirá su séptima Final de Liga MX en la que buscará superar a Enrique Meza y escalar al tercer lugar de los técnicos más ganadores del futbol mexicano.

El entrenador argentino del Toluca ha ganado cuatro títulos de Liga MX, pero nunca ha sido bicampeón, hazaña que querrá alcanzar en la Final del Torneo Apertura 2025 ante Tigres.

Mohamed ha sido campeón con Xolos en el Apertura 2012, con América en el Apertura 2014, con Monterrey en el Apertura 2019 y con Toluca en el Clausura 2025.

El argentino ha perdido dos Finales de Liga MX, ambas fueron con Rayados, la del Clausura 2016 frente al Pachuca y la del Apertura 2017 contra Tigres en el Gigante de Acero.

En caso de que Toluca se corone el próximo domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez, el ‘Turco’ Mohamed superará el récord de Enrique Meza al llegar a cinco trofeos.

El ‘Ojitos’ Meza fue cuatro veces campeón de Liga MX: en tres ocasiones se coronó con Toluca (Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000) y una vez con Pachuca (Apertura 2003).

Además, Antonio Mohamed empataría las marcas de Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre. Solo Raúl Cárdenas, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti e Ignacio Trelles tendrían más títulos de Liga MX que el Turco.

Técnicos con más títulos en la historia de la Liga MX