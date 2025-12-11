    Liga MX

    Nahuel Guzmán entra a los libros de historia en la Final del Apertura 2025 vs. Toluca

    El 'Patón' busca ante Toluca seguir creciendo su palmarés con los Tigres.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video ¡Nahuel Guzmán, el hombre de las Finales con Tigres!

    Nahuel Guzmán, figura de los Tigres, hizo historia en la gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX al saltar como titular para el duelo frente al Toluca en el estadio Universitario.

    Y es que el ‘Patón’ llegó a nueve finales disputadas en el futbol mexicano igualando la marca de otro referente de la Liga MX y Selección Mexicana.

    PUBLICIDAD

    Con su titularidad en el juego de ida empató a Oribe Peralta quien a lo largo de su carrera disputó nueve finales para ganar cuatro títulos.

    Mientras que Nahuel Guzmán ha ganado en ocho finales con los Tigres cinco campeonatos y frente a Toluca busca un nuevo título para seguir haciendo historia en la Liga MX a la que llegó en el 2014.

    Y eso no es todo ya que debajo del ‘Patón’ se encuentra André Pierre Gignac quien con su titularidad llegó a ocho finales en el futbol mexicano y en caso de que Javier Aquino dispute minutos frente a los Diablos Rojos igual llegaría a ocho series.

