    Liga MX

    La épica reacción de Ángel Correa por jugar su primera Final de Liga MX

    El delantero argentino saludó a la afición previo a disputar la Final de ida Tigres vs. Toluca en el Volcán.

    Video La viral reacción de Ángel Correa al jugar su primera Final de Liga MX

    El delantero argentino Ángel Correa mostró su emoción e ilusión por jugar su primera Final de Liga MX con el Tigres vs. Toluca desde el Volcán.

    El club regio compartió un video en sus redes sociales donde se ve a Ángel Correa junto a Nicolás Ibáñez en el autobús de camino al Estadio Universitario.

    Liga MX

    Al campeón del mundo se le ve sorprendido por el cálido recibimiento con cientos de banderas y playeras amarillas pese a que la pirotecnia se hizo ausente por prohibición de las autoridades de San Nicolás de Los Garza.

    En el video también se le ve a Correa levantándose ligeramente de su asiento para ver a toda la afición, a quien no dudó saludar.

    “Esta Liga no la tenía tan vista para ser sincero, pero sí era algo que deseaba en los últimos meses que estaba en el Atlético. Quería venir a Tigres y vivir todo esto que estoy viviendo ahora, lo deseaba mucho”, externó Correa en entrevista para TUDN previo a la Final de ida.

    Ángel Correa no necesitó tiempo de adaptación en la Liga MX y en su primer torneo con Tigres registró ocho goles en 17 partidos de la Fase Regular.

    En Liguilla, el argentino solo suma un gol (vs. Cruz Azul en la Semifinal de ida), pero es una de las principales amenazas de Tigres en busca de levantar el noveno título de su historia.

