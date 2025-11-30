Sergio Ramos se burla de América con canción Mi mayor anhelo tras eliminación
Al defensa español se le vio muy contento en los vestidores tras el boleto a Semifinales.
Sergio Ramos se acordó del América en los vestidores tras la dramática victoria de Monterrey que los tiene en las Semifinales del torneo Apertura 2025.
Luego del apretado triunfo en tiempo de compensación que acabó con las esperanzas de las Águilas y todo el Estadio Azulcrema, Ramos compartió una serie de stories donde se le ve cantando la canción 'Mi mayor anhelo'.
Para los que no lo saben, la canción se convirtió en una especie de himno que los americanistas corean después de cada victoria en casa desde hace un par de torneos.
Presumiendo sus numerosos tatuajes y con dos bolsas de hielo en ambas rodillas, Sergio Ramos no paró de hacer gestos de emoción por el triunfo conseguido y concluye el video con un "por siempre".
El defensa español disputó por completo desde el arranque el juego de Vuelta de Cuartos de Final en el que se llevó una tarjeta amarilla.
Hasta el momento, el futuro cercano de Sergio Ramos en Monterrey es todo una incógnita tras los reportes contrastantes entre la directiva y medios en España que aseguran que el defensa no renovará con el conjunto de Rayados para el 2026.