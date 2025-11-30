Video Sergio Ramos se burla del americanismo con el ‘himno’ azulcrema

Luego del apretado triunfo en tiempo de compensación que acabó con las esperanzas de las Águilas y todo el Estadio Azulcrema, Ramos compartió una serie de stories donde se le ve cantando la canción 'Mi mayor anhelo'.

Para los que no lo saben, la canción se convirtió en una especie de himno que los americanistas corean después de cada victoria en casa desde hace un par de torneos.

Presumiendo sus numerosos tatuajes y con dos bolsas de hielo en ambas rodillas, Sergio Ramos no paró de hacer gestos de emoción por el triunfo conseguido y concluye el video con un "por siempre".

El defensa español disputó por completo desde el arranque el juego de Vuelta de Cuartos de Final en el que se llevó una tarjeta amarilla.