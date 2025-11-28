La posible salida de Sergio Ramos en una versión que surgió en España tomó por sorpresa a la directiva de los Rayados de Monterrey que disputan actualmente la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Acorde con Diego Medina, reportero de TUDN, la información originada por Juanfe Sanz de El Chiringuito sorprendió en el Monterrey, si bien en la directiva se mantiene en lo acordado que habría pláticas al final del presente certamen.

PUBLICIDAD

De hecho, en días pasados, el 'Tato' Noriega, director deportivo, refirió que Sergio Ramos y la directiva tenían pláticas para una posible renovación, por lo que más allá de versiones periodísticas, en los Rayados confían en la palabra de Sergio Ramos.

Eso sí, Diego Medina afirmó que la razón por la que la renovación de contrato de Sergio Ramos no se ha dado es debido a los desacuerdos en el tiempo dentro de una posible extensión.

El Monterrey buscaría un contrato por seis meses, o uno de un año con revisión en seis meses, mientras que el futbolista español buscaría la renovación por un año.