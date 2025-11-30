Sergio Ramos lidera íntimo festejo del Monterrey en casa del América

Video El íntimo festejo de Sergio Ramos que nunca pensaste ver en la Liga MX

Sergio Ramos protagonizó un momento especial en el vestidor del Monterrey tras eliminar al América para calificar a las Semifinales del Torneo Apertura 2025.

Rayados celebró eufóricamente en los vestidores de l Estadio Ciudad de los Deportes el gol de Germán Berterame al minuto 90+3’ que les dio el pase a la siguiente ronda.

El conjunto regio compartió en sus redes sociales un video en el que aparecen Sergio Ramos y Óliver Torres golpeando una hielera al ritmo del cántico “¡Dale Rayados!”.

Ramos se ve feliz, sonriendo y levantando los brazos… emocionado por jugar su primera Semifinal de Liga MX en una imagen que quizá nunca pensaste ver en el futbol mexicano.

El video también demuestra el compromiso de Ramos con Monterrey a pesar de los rumores que lo colocan fuera del club al terminar el Torneo Apertura 2025. Está claro que, pase lo que pase, el español quiere dejar su huella en Rayados y darles su sexto título de Liga MX.

Al finalizar el partido de vuelta de los Cuartos de Final, José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo del Monterrey, se pronunció sobre el futuro de Sergio Ramos.

"No tenemos ninguna certeza, hemos estado platicado por algún tiempo, no hay alguna comunicación de un lado hacia el otro de nada definitivo, estamos en pláticas".