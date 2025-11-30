América quedó fuera de la Liguilla por global de 3-2 ante Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX y muchos señalan a Kevin Álvarez como el responsable.

A través de las redes sociales, los aficionados de las Águilas han expresado su sentir por dos acciones puntuales en que falló el defensa en la eliminatoria ante Rayados.

LOS ERRORES QUE LE ATRIBUYEN A KEVIN ÁLVAREZ



En América hablaron de una posible falta previo al gol de Germán Berterame, pero seguidores americanistas en X (antes Twitter), no hablan casi de eso, si no de otro caso específico.

Kevin Álvarez es 'culpado' de ser quien falló en dos de los tres goles que recibieron los azulcremas, uno en el juego de Ida y el segundo en la Vuelta, mismo que ocasionó la eliminación.

El primer error es en el autogol de Igor Lichnovsky, los fans argumentan que Kevin estaba solo en el área sin cubrir a nadie y solo miró como Fidel Ambriz remató solo, sin su marca, para ocasionar la anotación en contra del chileno.

El segundo es en el tanto de Berterame, donde argumentan, con base a las repeticiones, que el defensa perdió la marca del delantero rival, no lo siguió y lo dejó rematar solo para el gol de Rayados.