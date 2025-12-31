Liga MX Liga MX: Recuento del año futbolístico 2025, los mejores y los no tanto Los clubes y futbolistas que sorprendieron en el futbol mexicano, y los que fracasaron a lo largo del 2025.

Video Liga MX: Recuento del año, los mejores y las decepciones

Se va el 2025, pero nos deja en la Liga MX una serie de clubes y jugadores para el recuerdo, pero también una serie de decepciones que no podremos olvidar y aquí te dejamos una breve recopilación de ambos.

Toluca sorprendió a propios y extraños, y tras año y medio de dominio del América el año futbolístico del futbol mexicano se vistió todo de rojo y nos dejó ver un futbol tan vistoso como efectivo siempre engalanado con goles y grandes momentos.

Antonio Mohamed, el técnico escarlata sigue mostrando el porque ya es una leyenda por estos lares. Su estilo de dirigir entre la confianza al jugador y la táctica le llevó a obtener su cuarto y su quinto títulos de liga en México.

Alexis Vega revivivió tras su paso por Chivas y nos enseñó de lo que es capaz de hacer. Su técnica pasando, driblando o incluso cobrando penales lesionado engalanó los campeonatos escarlatas.

En el mismo sentido, Marcel Ruiz, tras quedarse en el club pese a las ofertas que llegaron por él desde el extranjero, se consolidó en el medio campo con su futbol y liderazgo.

Y por supuesto, el gran paso goleador de Paulinho con su tricampeonato de goleo no podía pasar desapercibido.

A destacar, también, pese a la poco destacada campaña de Pumas, la actuación de Keylor Navas en el arco universitario que nos enseñó el porque sigue siendo considerado uno de los grandes porteros del mundo.

Gilberto Mora, tiene un espacio reservado entre lo mejor del año. El chico de 17 años no deja de crecer tanto en su club, Xolos de Tijuana, como con la Selección Mexicana. Habrá que seguir su evolución, rumbo a la cita mundialista del siguiente año.

En sentido inverso, las grandes decepciones del año fueron los todavía llamados cuatro grandes del futbol mexicano: América, Pumas, Chivas y Cruz Azul.

El primer no logró sortear el recambio tras el tricampeonato y pese a que llegó a la final del Clausura no mantuvo el paso en el siguiente torneo.

El Club Universidad, pese al bombo y platillo con el que armó su plantilla en el más reciente torneo, no consolidó su futbol y apenas avanzó al play-in.

Chivas dio muestras de mejora con Gabriel Milito, pero sus campañas no enseñaron lo grande que espera del club su afición.

Caso similar al de Cruz Azul que campañas van y vienen, y la ilusión desaparece siempre en la fase final en la que no alcanza a trascender.

Finalmente, Sergio Ramos se marchó de México sin conseguir un títulos de liga para los Rayados y, seguro, más de un puñado de seguidores del equipo regio se sintieron decepcionados por ello.