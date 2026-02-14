EN VIVO | San Luis vs. Querétaro - Clausura 2026
La Jornada 6 de la Liga MX continúa con el Clásico de la 57.
Video ¡Inicia el partido! Atlético de San Luis vs. Querétaro de la Liga MX
El Clásico de la 57 nos llega en la Jornada 6 del Clausura 2026.
Atlético de San Luis y Querétaro se enfrentan en el esperado duelo regional lo hacen horas bajas, pero dispuestos a luchar por los tres puntos en el Estadio Lbertad Financiera.
El conjunto local llega a este partido con cuatro unidades en su haber, producto de un juego ganado, un empate y tres duelos perdidos.
Mientras, Gallos tiene un triunfo, dos igualadas y dos duelos perdidos.
Aquí las incidencias del partido: