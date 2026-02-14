Liga MX EN VIVO | San Luis vs. Querétaro - Clausura 2026 La Jornada 6 de la Liga MX continúa con el Clásico de la 57.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡Inicia el partido! Atlético de San Luis vs. Querétaro de la Liga MX

El Clásico de la 57 nos llega en la Jornada 6 del Clausura 2026.

Atlético de San Luis y Querétaro se enfrentan en el esperado duelo regional lo hacen horas bajas, pero dispuestos a luchar por los tres puntos en el Estadio Lbertad Financiera.

PUBLICIDAD

El conjunto local llega a este partido con cuatro unidades en su haber, producto de un juego ganado, un empate y tres duelos perdidos.

Mientras, Gallos tiene un triunfo, dos igualadas y dos duelos perdidos.