Liga MX El Clásico de México Chivas vs. América ya se había disputado el 14 de febrero Chivas, América y San Valentín ya se habían juntado en otra ocasión y esto fue lo que ocurrió en ese encuentro.

Chivas, América y San Valentín, difícil repetir una combinación así, pero el de hoy no es el único Clásico de México que se ha dado en pleno 14 de febrero dentro de la Liga MX.

Ya en una ocasión, los dos equipos más grandes y populares del futbol mexicano se habían visto las caras en San Valentín, como será el caso en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron.

El Clásico de México no tiene nada de 'amistoso', pero por muy pocas ocasiones, se podría considerar que hay algo de 'amor' en la rivalidad más importante del futbol mexicano.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ÚNICO CLÁSICO DE MÉXICO QUE SE DISPUTÓ EN SAN VALENTÍN?



Era el Torneo Verano 2001, el partido se disputó en el Estadio Jalisco, entonces casa del Rebaño. Las Águilas llegaban a este partido con ocho puntos y Chivas tenía entonces seis unidades.

Las Águilas se impusieron a domicilio en aquel 14 de febrero con goles de Braulo Luna y Duilio Davino, mientras que Carlos Hermosillo fue el único anotador para el conjunto local.

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DEL CLÁSICO DE MÉXICO CHIVAS VS. AMÉRICA QUE SE DISPUTÓ EN EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD?



Tras ese 14 de febrero, Chivas terminaría el Torneo Invierno 2001 con 22 puntos en el lugar 11 de la tabla, por lo que se quedaría sin Liguilla.

En cambio, América acabó como líder de la competencia, con 28 unidades acumuladas, aunque no podría salir avante en Liguilla.