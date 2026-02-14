    Liga MX

    El Clásico de México Chivas vs. América ya se había disputado el 14 de febrero

    Chivas, América y San Valentín ya se habían juntado en otra ocasión y esto fue lo que ocurrió en ese encuentro.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video 'Clásico del amor': esto pasó la última vez que hubo Clásico en San Valentín


    Chivas, América y San Valentín, difícil repetir una combinación así, pero el de hoy no es el único Clásico de México que se ha dado en pleno 14 de febrero dentro de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Ya en una ocasión, los dos equipos más grandes y populares del futbol mexicano se habían visto las caras en San Valentín, como será el caso en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron.

    Más sobre Liga MX

    Chivas vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Chivas vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Monterrey vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Pachuca vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlético de San Luis vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlético de San Luis vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Quién manda en el historial reciente del Clásico América vs. Chivas?
    1 mins

    ¿Quién manda en el historial reciente del Clásico América vs. Chivas?

    Liga MX
    Chivas vs. América | El día que paracaidistas quisieron opacar el Clásico Nacional
    1 mins

    Chivas vs. América | El día que paracaidistas quisieron opacar el Clásico Nacional

    Liga MX
    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026

    Liga MX
    Mohamed da la cara y revela la única razón por la que saldría de Toluca
    3:34

    Mohamed da la cara y revela la única razón por la que saldría de Toluca

    Liga MX
    Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto
    1:08

    Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto

    Liga MX
    Chivas vs. América: Las Águilas van por el triunfo 100 en el Clásico Nacional
    2 mins

    Chivas vs. América: Las Águilas van por el triunfo 100 en el Clásico Nacional

    Liga MX

    El Clásico de México no tiene nada de 'amistoso', pero por muy pocas ocasiones, se podría considerar que hay algo de 'amor' en la rivalidad más importante del futbol mexicano.

    ¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ÚNICO CLÁSICO DE MÉXICO QUE SE DISPUTÓ EN SAN VALENTÍN?


    Era el Torneo Verano 2001, el partido se disputó en el Estadio Jalisco, entonces casa del Rebaño. Las Águilas llegaban a este partido con ocho puntos y Chivas tenía entonces seis unidades.

    Las Águilas se impusieron a domicilio en aquel 14 de febrero con goles de Braulo Luna y Duilio Davino, mientras que Carlos Hermosillo fue el único anotador para el conjunto local.

    ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DEL CLÁSICO DE MÉXICO CHIVAS VS. AMÉRICA QUE SE DISPUTÓ EN EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD?


    Tras ese 14 de febrero, Chivas terminaría el Torneo Invierno 2001 con 22 puntos en el lugar 11 de la tabla, por lo que se quedaría sin Liguilla.

    En cambio, América acabó como líder de la competencia, con 28 unidades acumuladas, aunque no podría salir avante en Liguilla.

    El campeón de aquel Torneo Verano 2001 fue Santos Laguna, que venció en la Final por 4-3 al Pachuca.

    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX