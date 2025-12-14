Liga MX Final Liga MX: Lo que representará el regreso de Alexis Vega en la Final vs. Tigres En Línea de 4 se discutió sobre el regresó del atacante mexicano con los Diablos Rojos.

Por: Raúl Martínez

Video ¡Polémica! ¿Debería jugar o no Alexis Vega en la final con Toluca?

Después de varias semanas de estar fuera de las canchas por una lesión, Alexis Vega podría reaparecer con Toluca en la gran Final del Apertura 2025 frente a Tigres, sin embargo, se mantiene la discusión si ya está listo para tener minutos en un partido tan importante.

En Linea de 4 se entró en debate por lo que pesa el atacante mexicano para los Diablos Rojos donde Vicente Sánchez consideró que la presencia de Vega será muy importante en los emocional para todo el equipo.

“ En la banca es muy importante y la parte emocional del grupo. Y para el rival entienda que Alexis Vega en cualquier momento puede entrar, juega un papel importante”, indicó Vicente Sánchez, ex jugador del Toluca.

De igual forma, Marco Cancino, analista de TUDN, destacó el papel de Alexis Vega con Toluca y aseguró que será determinante tener al delantero para esta final.

“Al final es Alexis Vega, no se lesionaron otros jugadores, se lesionó el capitán, el referente, el que regresó a este equipo y nadie daba un peso por él…. Vega se hecho el equipo al hombro y me parece que es una versión muy importante para los Escarlatas, tenerlo o no tenerlo es un diferencial”, indicó Marco Cancino.

Alexis Vega no juega con Toluca desde la jornada 15 frente a Pachuca luego de una lesión que sufrió ante los Tuzos que lo ha marginado de la recta final del torneo.