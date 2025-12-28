    Liga MX

    Paulinho alcanza legendario récord de Liga MX ¡de casi 80 años!

    El delantero del Toluca es el segundo futbolista en la historia del futbol mexicano en lograr dicha marca.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Impresionante! Paulinho alcanza récord de Liga MX de casi 80 años

    Paulinho aterrizó en México para hacer historia. El delantero portugués del Toluca ha ganado un tricampeonato de goleo y un bicampeonato de Liga MX en un año y medio.

    Gracias a ello, Paulinho igualó una marca del futbol mexicano que ha estado vigente durante casi ocho décadas al convertirse en el segundo jugador en la historia de la Liga MX que gana el campeonato de goleo y el título de liga en dos torneos consecutivos.

    El primero en haberlo conseguido fue el mexicano Adalberto ‘Dumbo’ López con León en las temporadas de 1947-48 y 1948-49, hace 76 años.

    Paulinho fichó con Toluca en el verano del 2024 a cambio de unos 8 millones de dólares para el Sporting Lisboa. Desde su llegada al futbol mexicano, el portugués registra 47 goles y 10 asistencias en 67 partidos disputados con los Diablos Rojos.

    Sus grandes actuaciones en México han despertado el interés en el técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, quien declaró que Paulinho tiene posibilidades reales de entrar a su convocatoria final para el Mundial 2026.

    Tras ganar el bicampeonato de Liga MX, el delantero del Toluca reconoció su ilusión por jugar su primera Copa del Mundo a sus 33 años y aseguró que hará todo lo posible por estar en el partido amistoso entre Portugal y México que reinaugurará el Estadio Azteca en marzo.

    “Voy a hacer todo por jugar el Mundial con mi país y para que se me dé jugar un partido con Portugal acá en México”, comentó Paulinho a TUDN el pasado 14 de diciembre.

    Video ¡Paulinho hace promesa a Portugal y CR7 de cara al Mundial 2026!
    Liga MXTolucaPaulinho

