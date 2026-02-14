Chivas vs. América: Convocatoria del Guadalajara para el Clásico del Clausura 2026
Gabriel Milito citó a 21 jugadores, con una alta y una baja, para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.
Chivas anunció su convocatoria para enfrentar al América este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron en partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.
El técnico Gabriel Milito citó a 21 jugadores para disputar el Clásico Nacional en busca de mantener el invicto y el paso perfecto en la Liga MX.
La novedad en el Guadalajara es que José Castillo se recuperó a tiempo de su lesión y está disponible para ver actividad este día si el estratega argentino lo requiere.
Por otra parte, Chivas confirmó la baja de Luis Romo, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho tras el partido de la fecha pasada contra Mazatlán.
Milito podrá contar con el resto de jugadores, entre ellos Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González, quienes han sido clave en su esquema para hilar cinco victorias.
Convocatoria de Chivas para el Clásico ante América
- Raúl Rangel
- Óscar Whalley
- Richard Ledezma
- Miguel Gómez
- Miguel Tapias
- Diego Campillo
- José Castillo
- Ángel Chávez
- Rubén González
- Bryan González
- Omar Govea
- Brian Gutiérrez
- Daniel Aguirre
- Efraín Álvarez
- Yael Padilla
- Roberto Alvarado
- Hugo Camberos
- Santiago Sandoval
- Armando González
- Ángel Sepúlveda
- Ricardo Marín
Pase lo que pase en el Clásico Nacional, Chivas seguirá siendo líder del Clausura 2026 al sumar 15 puntos, cinco más que Tigres, Cruz Azul y Atlas, quienes son los equipos que se le pueden acercar.
Pumas y Toluca registran 12 puntos, pero ambos ya jugaron su partido de la Jornada 6.