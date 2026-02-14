Liga MX Chivas vs. América: Convocatoria del Guadalajara para el Clásico del Clausura 2026 Gabriel Milito citó a 21 jugadores, con una alta y una baja, para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.

Video Última hora: ¿Brian Rodríguez se va del América después de esta oferta?



Chivas anunció su convocatoria para enfrentar al América este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron en partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

PUBLICIDAD

El técnico Gabriel Milito citó a 21 jugadores para disputar el Clásico Nacional en busca de mantener el invicto y el paso perfecto en la Liga MX.

La novedad en el Guadalajara es que José Castillo se recuperó a tiempo de su lesión y está disponible para ver actividad este día si el estratega argentino lo requiere.

Por otra parte, Chivas confirmó la baja de Luis Romo, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho tras el partido de la fecha pasada contra Mazatlán.

Milito podrá contar con el resto de jugadores, entre ellos Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González, quienes han sido clave en su esquema para hilar cinco victorias.

Convocatoria de Chivas para el Clásico ante América

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

Ángel Chávez

Rubén González

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Daniel Aguirre

Efraín Álvarez

Yael Padilla

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Armando González

Ángel Sepúlveda

Ricardo Marín

Pase lo que pase en el Clásico Nacional, Chivas seguirá siendo líder del Clausura 2026 al sumar 15 puntos, cinco más que Tigres, Cruz Azul y Atlas, quienes son los equipos que se le pueden acercar.

Pumas y Toluca registran 12 puntos, pero ambos ya jugaron su partido de la Jornada 6.