Paulinho llega a 50 goles con Toluca: Este es el legado del portugués en la Liga MX El delantero europeo ha roto varias marcas desde que fichó con los Diablos Rojos para el Apertura 2024.

Con su gol ante Xolos en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, Paulinho llegó a 50 goles con la playera del Toluca desde que llegó a la Liga MX en el verano del 2024.

El delantero portugués aterrizó en México como un desconocido y ahora ya es un jugador histórico del futbol mexicano, aquí te explicamos las razones.

A un año y medio de su llegada, Paulinho ya es bicampeón con Toluca, además de ser tricampeón de goleo de la Liga MX, algo que solo Christian ‘Chucho’ Benítez puede presumir en torneos cortos.

El portugués anotó 13 goles en su primer torneo en México, en el Clausura 2025 marcó 14 tantos (12+2 en Liguilla), 15 en el Apertura 2025 (12+3 en Liguilla) y suma dos goles en el Clausura 2026 para un total de 44 goles en Liga MX.

El europeo también ha anotado cinco goles en la Leagues Cup y uno más en el Campeón de Campeones.

Paulinho levantó cuatro títulos con Toluca en 2025: el bicampeonato de Liga MX, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup.

Por si no fuera poco, con su gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026, Paulinho ya les anotó a los 17 equipos de la Liga MX, hazaña que solo André-Pierre Gignac había conseguido en la última década.

Sin duda, Paulinho ya entró a la conversación de los mejores jugadores extranjeros que han llegado a México, pero aún está muy lejos del máximo ídolo del Toluca, el paraguayo José Saturnino Cardozo, quien anotó 258 goles con los Diablos Rojos.