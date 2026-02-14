    Liga MX

    Paulinho llega a 50 goles con Toluca: Este es el legado del portugués en la Liga MX

    El delantero europeo ha roto varias marcas desde que fichó con los Diablos Rojos para el Apertura 2024.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Efraín Juárez repele las críticas: “Somos un club unido”


    Con su gol ante Xolos en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, Paulinho llegó a 50 goles con la playera del Toluca desde que llegó a la Liga MX en el verano del 2024.

    PUBLICIDAD

    El delantero portugués aterrizó en México como un desconocido y ahora ya es un jugador histórico del futbol mexicano, aquí te explicamos las razones.

    Más sobre Liga MX

    El Clásico de México Chivas vs. América ya se había disputado el 14 de febrero
    1 mins

    El Clásico de México Chivas vs. América ya se había disputado el 14 de febrero

    Liga MX
    Chivas vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Chivas vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Monterrey vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Pachuca vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlético de San Luis vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlético de San Luis vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Quién manda en el historial reciente del Clásico América vs. Chivas?
    1 mins

    ¿Quién manda en el historial reciente del Clásico América vs. Chivas?

    Liga MX
    Chivas vs. América | El día que paracaidistas quisieron opacar el Clásico Nacional
    1 mins

    Chivas vs. América | El día que paracaidistas quisieron opacar el Clásico Nacional

    Liga MX
    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026

    Liga MX
    Mohamed da la cara y revela la única razón por la que saldría de Toluca
    3:34

    Mohamed da la cara y revela la única razón por la que saldría de Toluca

    Liga MX
    Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto
    1:08

    Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto

    Liga MX

    A un año y medio de su llegada, Paulinho ya es bicampeón con Toluca, además de ser tricampeón de goleo de la Liga MX, algo que solo Christian ‘Chucho’ Benítez puede presumir en torneos cortos.

    El portugués anotó 13 goles en su primer torneo en México, en el Clausura 2025 marcó 14 tantos (12+2 en Liguilla), 15 en el Apertura 2025 (12+3 en Liguilla) y suma dos goles en el Clausura 2026 para un total de 44 goles en Liga MX.

    El europeo también ha anotado cinco goles en la Leagues Cup y uno más en el Campeón de Campeones.

    Paulinho levantó cuatro títulos con Toluca en 2025: el bicampeonato de Liga MX, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup.

    Por si no fuera poco, con su gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026, Paulinho ya les anotó a los 17 equipos de la Liga MX, hazaña que solo André-Pierre Gignac había conseguido en la última década.

    Sin duda, Paulinho ya entró a la conversación de los mejores jugadores extranjeros que han llegado a México, pero aún está muy lejos del máximo ídolo del Toluca, el paraguayo José Saturnino Cardozo, quien anotó 258 goles con los Diablos Rojos.

    Paulinho, que recientemente renovó con Toluca hasta 2029, amenaza con anotar más goles en la Liga MX en busca de cumplir su sueño: jugar con Portugal la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Video Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto
    Relacionados:
    Liga MXTolucaPaulinho

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX