    Cuauhtémoc dio su pronóstico para el Clásico: "Les vamos a meter una chinga"

    El ídolo americanista habló sobre el duelo de la Jornada 6 del Clausura 2026.

    Omar Carrillo
    Cuauhtémoc Blanco sobre el Clásico: "Les vamos a meter una chinga"

    La pasión es el único ingrediente permanente del Clásico Nacional y para el del Clausura 2026 que se celebra este 14 de febrero en el Estadio Akron no es la excepción.

    Y ahí están para muestra las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco al Diario Marca América.

    " Les vamos a parar una chinga. Les vamos a ganar 3-1", dijo enfático.

    Por supuesto, al famoso Cuauh no se le olvida el detalle que al momento de que se juega el Clásico Nacional no importa los antecedentes ni la situación en la tabla al momento.

    Así que el paso perfecto de Guadalajara con sus 15 unidades en cinco partidos, por los ocho de las Águilas en el Clausura 2026 solo son eso, numeritos.

    "Así que no vayan a llorar chivitas. Les mando un abrazo", finalizó su pronóstico el ídolo de las Águilas en el diario mexicano.

    Chivas y América juegan este sábado 14 de febrero dentro de la Jornada 6 de la Liga MX en duelo que se celebrará en el Estadio Akron de la Perla de Occidente a las 9:07 tiempo del centro de México, a las 10:07 pm ET, 9:07 pm CT y 7:07 pm PT.

    Video Porque 99 no son suficientes: América busca celebrar un 'centenario' ante Chivas
