    Liga MX

    Chivas vs. América: Alejandro Zendejas, el verdugo del Guadalajara en el Clásico Nacional

    El ofensivo está convertido en una auténtica pesadilla para el Rebaño, pero no estará presente en esta edición del Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Chivas se libra de su ‘killer’ para el Clásico Nacional y esta era su cuota


    El Clásico Nacional Chivas vs. América se juega como parte de la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026 en el que hay altas expectativas entorno a la probabilidad de que el Rebaño mantenga el paso no sólo invicto, sino perfecto en lo que va de semestre o bien, que la Águilas conserven ese dominio de los últimos tiempos sobre el acérrimo rival.

    Chivas llega como la mejor ofensiva, pero América lo hace como la mejor defensiva, pero es el liderato del conjunto de Guadalajara lo que hace que las apuestas lo den como favorito a imponerse este sábado por la noche en el Estadio Akron.

    Como local, el cuadro rojiblanco tiene cuatro juegos seguidos sin caer ante América, tres del torneo mexicano y uno en Concacaf Champions Cup. En Liga MX, Chivas en casa tiene cuatro juegos consecutivos sin marcar y ocho seguidos sin poder ganar, por lo que será una oportunidad para sacudirse hegemonías.

    CHIVAS SE SALVA CON LA AUSENCIA DE ALEJANDRO ZENDEJAS

    El Guadalajara tiene una buena noticia, y es que el ofensivo de 28 años de edad y con la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, debutó de manera profesional en la Liga MX con los colores de Chivas en agosto de 2016, no estará en el Clásico Nacional por lesión.

    Y es que Alejandro Zendejas está convertido en un auténtico ‘matón’ en el Clásico Nacional, pues cuando ha participado le ha marcado en seis juegos de 15 disputados entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

    Esta es la lista de los partidos en los que Alejandro Zendejas le ha hecho gol a Chivas en el Clásico Nacional:

    • Apertura 2022
    • América 2-1 Chivas
    • 17 de septiembre
    • Jornada 15
    • Apertura 2023
    • América 4-0 Chivas
    • 16 de septiembre
    • Jornada 8
    • Clausura 2023
    • América 1-3 Chivas
    • 21 de mayo
    • Semifinal Ida
    • Concacaf 2024
    • América 2-3 Chivas
    • 13 de marzo
    • Octavos de Final
    • Concacaf 2025
    • América 4-0 Chivas
    • 12 de marzo
    • Octavos de Final
    • Apertura 2025
    • América 1-2 Chivas
    • 13 de septiembre
    • Jornada 8
    Liga MXGuadalajaraAmérica

