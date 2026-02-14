    Liga MX

    Juninho y su impacto en Pumas: el refuerzo con más goles en el Clausura 2026

    El delantero brasileño tiene cifras que ningún otro refuerzo de Liga MX tiene en las primeras seis jornadas.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Pumas tiene al refuerzo más efectivo de toda la Liga MX!


    Juninho Vieira llegó a Pumas en medio de la incertidumbre por su falta de actividad en Flamengo, pero ha respondido a la confianza que ha recibido del club y de Efraín Juárez, a tal punto se ser el refuerzo con más goles en lo que va del Torneo Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Cuauhtémoc dio su pronóstico para el Clásico: "Les vamos a meter una chinga"
    1 mins

    Cuauhtémoc dio su pronóstico para el Clásico: "Les vamos a meter una chinga"

    Liga MX
    Paulinho llega a 50 goles con Toluca: Este es el legado del portugués en la Liga MX
    1 mins

    Paulinho llega a 50 goles con Toluca: Este es el legado del portugués en la Liga MX

    Liga MX
    El Clásico de México Chivas vs. América ya se había disputado el 14 de febrero
    1 mins

    El Clásico de México Chivas vs. América ya se había disputado el 14 de febrero

    Liga MX
    Chivas vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Chivas vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Monterrey vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Pachuca vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlético de San Luis vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlético de San Luis vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Quién manda en el historial reciente del Clásico América vs. Chivas?
    1 mins

    ¿Quién manda en el historial reciente del Clásico América vs. Chivas?

    Liga MX
    Chivas vs. América | El día que paracaidistas quisieron opacar el Clásico Nacional
    1 mins

    Chivas vs. América | El día que paracaidistas quisieron opacar el Clásico Nacional

    Liga MX
    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026

    Liga MX

    El brasileño anotó el gol con el que Pumas remontó un 2-0 en contra para vencer 2-3 al Puebla y con ello llegó a tres goles en seis jornadas, una tercera parte de la competencia.

    Además, Juninho Vieira suma dos asistencias, por lo que ha producido cinco goles en seis partidos con la playera universitaria. Cifras que ningún otro refuerzo de Liga MX tiene.

    El delantero brasileño se metió a la lucha por el título de goleo al escalar al cuarto lugar de la tabla, solo por detrás de los cinco goles de Joao Pedro, y de los cuatro tantos que han marcado la ‘Hormiga’ González y José Paradela.

    Juninho Vieira, de 29 años, registra un gol cada 92 minutos con los universitarios y eso que no es titular indiscutible en el equipo de Efraín Juárez.

    Otro refuerzo que también ha destacado en Pumas es el paraguayo Robert Morales que suma dos goles en lo que va del Torneo Clausura 2026.

    Los goles de los delanteros sudamericanos han ayudado a que Pumas amaneciera la mañana de este sábado 14 de febrero como sublíder de la Liga MX con paso invicto y 12 puntos, a tres del líder Chivas.

    Video ¡Imperdible! Juninho pone el 2-3 al 89' y Pumas remonta al Puebla
    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMJuninho