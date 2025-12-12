Toluca Finales de Antonio Mohamed a lo largo de su carrera en el futbol mexicano A lo largo de su carrera como director técnico, el Turco ha conquistado 11 títulos oficiales, ocho de ellos en México.

Video Vaya números: Turco Mohamed, un especialista en Finales en el futbol mexicano

La carrera de Mohamed es una historia de impacto inmediato. Polémico, frontal y con una idea clara de juego, el ‘Turco’ ha sido campeón en prácticamente cada proyecto que ha encabezado.

PUBLICIDAD

Desde su consolidación como técnico en Sudamérica hasta su dominio en la Liga MX, Mohamed ha construido un legado que trasciende clubes y fronteras, con títulos en México, Argentina y Brasil.

LOS TÍTULOS GANADOS POR EL 'TURCO' COMO ENTRENADOR

A lo largo de su carrera como director técnico, Antonio Mohamed ha conquistado 11 títulos oficiales, confirmando su estatus como uno de los entrenadores argentinos más exitosos fuera de su país. Estos son los campeonatos que integran su palmarés:

Ascenso a Primera División (1): Huracán 2006-2007

Copa Sudamericana (1): Independiente 2010

Liga MX (4): Tijuana Apertura 2012, América Apertura 2014, Monterrey Apertura 2019, Toluca Clausura 2025

Copa MX (2): Monterrey Apertura 2017 y 2019-20

Campeonato Mineiro (1): Atlético Mineiro 2022

Supercopa de Brasil (1): Atlético Mineiro 2022

Campeón de Campeones (1): Toluca 2024-25

Campeones Cup (1): Toluca 2024-25

LA TRAYECTORIA DE MOHAMED EN LOS BANQUILLOS

Antonio Mohamed inició su carrera como estratega en 2003 y encontró en México el escenario ideal para consolidarse. Dirigió, en orden cronológico, a Zacatepec, Morelia, Querétaro, Jaguares, Veracruz, Tijuana, América, Monterrey, Pumas y Toluca, dejando huella en varios de ellos con títulos y proyectos memorables.

Está será la sexta Final que disputará el Turco en la Liga MX, número que deja claro su estatus entre los directores técnico más exitosos de la era moderna del futbol mexicano. Su historial en estos duelos de campeonato es fantástico, pues ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones.

PUBLICIDAD

LA CARRERA DE ANTONIO MOHAMED COMO FUTBOLISTA

Antes de brillar como entrenador, Mohamed fue un delantero creativo y mediático. Debutó con Huracán en 1987 y defendió camisetas históricas como Boca Juniors e Independiente, además de una extensa y recordada etapa en la Primera División mexicana.

En México jugó para Toros Neza, América, Marte, Irapuato, Atlante, Celaya, Zacatepec y Monterrey, club donde se convirtió en ídolo por su liderazgo, carácter y capacidad ofensiva. A nivel internacional, formó parte de la selección argentina campeona de la Copa América 1991.