    Chivas vs. América: ¿Quién se reforzó mejor en el Clausura 2026 de Liga MX?

    El Rebaño volteó a ver a Estados Unidos y el América a Sudamérica de cara al Clásico Nacional.

    Kevin R. Yu
    El América de André Jardine podrá ver por primera vez en acción al Scratch du Coapa y qué mejor que en el Clásico Nacional y en la casa de su acérrimo rival, Chivas.

    América hizo seis fichajes para el Clausura 2026: tres de la Liga MX como lo son Fernando Tapia, Aarón Mejía y Rodrigo Dourado, quien fue campeón olímpico con Brasil y era objeto de deseo de Jardine de hace varias temporadas.

    Las Águilas respondieron a las salidas de Fidalgo, Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre y Lichnovsky con los fichajes del talentoso futbolista Raphael Veiga, Vinícius Lima, que según Jardine tiene cositas de Fidalgo, y Thiago Espinosa, un lateral uruguayo de gran proyección.

    Sin duda, su fichaje bomba es Raphael Veiga, jugador tasado en 12 millones de dólares y multicampeón en Brasil con el Palmeiras, con quien registró números de crack: 108 goles y 54 asistencias.

    Las Chivas de Gabriel Milito no se quedaron atrás y aunque sumaron siete bajas, entre las que destacan Chicharito, Cade Cowell y Alan Mozo, el Rebaño sumó a su plantel un jugador con experiencia y liderazgo como Ángel Sepúlveda, el delantero más rentable de Cruz Azul en los últimos años con 39 goles.

    Pero su principal contratación para el Clausura 2026 fue Brian Gutiérrez que de inmediato mostró buen futbol en la Liga MX y solo tres partidos le bastaron para ser llamado a selección. El extremo de 22 años registró 21 goles y 25 goles con Chicago Fire y está valorado en seis millones de dólares.

    Chivas también sumó a su plantel a Jonathan Pérez, un prometedor atacante de 23 años, y a Ricardo Marín, quien en su préstamo con Puebla anotó nueve goles.

    Así es como se reforzaron Chivas y América para el Clásico Nacional que pinta a ser uno de los mejores de los últimos años.

    Refuerzos de Chivas y América para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

    Altas de Chivas para el Clausura 2026

    • Brian Gutiérrez (Chicago Fire/MLS)
    • Jonathan Pérez (Nashville/MLS)
    • Ángel Sepúlveda (Cruz Azul)
    • Ricardo Martín (Regresó de Puebla)

    Bajas de Chivas para el Clausura 2026

    • Javier ‘Chicharito’ Hernández (sin equipo)
    • Isaác ‘Cone’ Brizuela (sin equipo)
    • Alan Mozo (Pachuca)
    • Cade Cowell (Red Bulls New York/MLS)
    • Teun Wilke (Fortaleza/Colombia)
    • Raúl Martínez (Necaxa)
    • Luis Olivas (Atlante)
    • Alan Pulido (no entra en planes)
    • Erick Gutiérrez (no entra en planes)

    Atlas de América para el Clausura 2026

    • Rodrigo Dourado (San Luis)
    • Raphael Veiga (Palmeiras)
    • Vinícius Lima (Fluminense)
    • Thiago Espinosa (Racing Club/Uruguay)
    • Fernando Tapia (Tigres)
    • Aarón Mejía (Xolos)

    Bajas de América para el Clausura 2026

    • Álvaro Fidalgo (Betis/España)
    • Allan Saint-Maximin (Lens/Francia)
    • Rodrigo Aguirre (Tigres)
    • Igor Lichnovsky (Karagümrük/Turquía)
