    Liga MX

    Toluca: 2025, el año más fructífero de los Diablos Rojos en su historia

    Los Diablos Rojos conquistaron cuatro títulos oficiales, incluido el bicampeonato de la Liga MX, y con una efectividad perfecta en finales.

    Por:Jaime Bernal
    Video De aplaudir: El 2025, un año histórico y lleno de títulos para Toluca

    El 2025 cerrará como el año más exitoso en la historia del Club Deportivo Toluca, luego de una temporada inédita en la que los Diablos Rojos conquistaron cuatro títulos oficiales en un mismo año calendario, un registro sin precedentes para la institución.

    El conjunto escarlata firmó el bicampeonato de la Liga MX al ganar los torneos Clausura y Apertura 2025, además de levantar el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, consolidándose como el equipo dominante del futbol mexicano en los últimos 12 meses. El único trofeo que se le escapó fue la Leagues Cup.

    Toluca selló el Clausura 2025 con una victoria en la Final ante América, mientras que en el Apertura repitió la dosis frente a Tigres, en una de las tandas de penales más intensas en la historia reciente del futbol mexicano, misma que se extendió hasta el 9-8. En ese encuentro, Alexis Vega y el guardameta Luis García se erigieron como figuras clave para asegurar un título más para la institución.

    En ambos torneos de Liga, los Diablos fueron líderes de la fase regular, contaron con la mejor ofensiva y con el campeón de goleo, y levantaron el trofeo en su casa, el Estadio Nemesio Diez, reflejo de una constancia que marcó la diferencia a lo largo de la temporada.

    EFECTIVIDAD TOTAL Y OBJETIVO HISTÓRICO

    Con Antonio Mohamed como estratega, Toluca disputó cuatro finales oficiales en 2025 y ganó las cuatro, alcanzando una efectividad del 100 por ciento en partidos decisivos, un dato que refuerza el carácter competitivo del plantel escarlata.

    Además del bicampeonato de Liga, el club conquistó el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, y contó con figuras de élite que apuntan a la Copa Mundial de la FIFA 2026, como Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega.

    Con el título del Apertura 2025, Toluca llegó a 12 campeonatos de Liga MX en su historia, igualando a Chivas y superando a Cruz Azul. Ahora, los Diablos Rojos se colocan a cuatro títulos del América, máximo ganador del futbol mexicano, en una temporada que ya quedó marcada como la más exitosa en la historia del club.

    Liga MX Toluca

