Liga MX Toluca: 2025, el año más fructífero de los Diablos Rojos en su historia Los Diablos Rojos conquistaron cuatro títulos oficiales, incluido el bicampeonato de la Liga MX, y con una efectividad perfecta en finales.



Video De aplaudir: El 2025, un año histórico y lleno de títulos para Toluca

El 2025 cerrará como el año más exitoso en la historia del Club Deportivo Toluca, luego de una temporada inédita en la que los Diablos Rojos conquistaron cuatro títulos oficiales en un mismo año calendario, un registro sin precedentes para la institución.

En ambos torneos de Liga, los Diablos fueron líderes de la fase regular, contaron con la mejor ofensiva y con el campeón de goleo, y levantaron el trofeo en su casa, el Estadio Nemesio Diez, reflejo de una constancia que marcó la diferencia a lo largo de la temporada.

EFECTIVIDAD TOTAL Y OBJETIVO HISTÓRICO

Con Antonio Mohamed como estratega, Toluca disputó cuatro finales oficiales en 2025 y ganó las cuatro, alcanzando una efectividad del 100 por ciento en partidos decisivos, un dato que refuerza el carácter competitivo del plantel escarlata.

Además del bicampeonato de Liga, el club conquistó el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, y contó con figuras de élite que apuntan a la Copa Mundial de la FIFA 2026, como Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega.