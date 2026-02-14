    Liga MX

    Clásico Chivas vs. América tendrá show de medio tiempo: ¿Quién cantará?

    El Guadalajara prepara una fiesta en el Estadio Akron para el Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Como el Super Bowl! El Chivas vs. América tendrá show de medio tiempo


    El Clásico Nacional Chivas vs. América, que se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, tendrá show de medio tiempo al estilo del Super Bowl de la NFL.

    El Rebaño prepara una fiesta en su casa para recibir a las Águilas en el partido correspondiente a la Jornada 6, donde buscará mantener el invicto y paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Chivas dio a conocer la lista de actividades que podrán hacer los aficionados en el Estadio Akron y sus alrededores que incluyen fiesta, música, baile, videojuegos y un paseo gastronómico.

    ¿Quién cantará en el show de medio tiempo del Chivas vs. América?

    Antes del inicio del partido, el ejército y la fuerza aérea mexicana ingresarán a la cancha para hacer honores a la bandera y entonar el himno nacional.

    Mientras que, al descanso, habrá un show de medio tiempo protagonizado por una de las agrupaciones más populares de México, La Adictiva, que entonará sus éxitos en el centro del campo para poner a bailar a la afición en las gradas del Estadio Akron y a quienes sigan el partido desde su casa.

    El espectáculo se realizará aproximadamente a las 10:15 pm del Centro de México, 11:15 pm del Este, 10:15 pm del Centro y 8:15 pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Chivas buscará cerrar con broche de oro la fiesta con un triunfo ante América para extender su liderato de la Liga MX a 18 puntos con seis victorias seguidas.

    Gabriel Milito convocó a 21 jugadores para el Clásico Nacional, con la alta de José Castillo, quien estaba lesionado, y con la baja de Luis Romo, quien sufrió una molestia muscular en el muslo derecho tras el partido ante Mazatlán.

    Video ¿Te acuerdas? Los memorables cinco partidos del Clásico Chivas vs. América
