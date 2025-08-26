Video ¡Atención! El Pumas vs. Atlas cambia de horario por esta razón

El partido de Pumas vs. Atlas de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX sufrió un cambio en su agenda a como originalmente estaba programado.

La página web de la Liga MX hizo el ajuste en el calendario para este compromiso que no tiene ajuste de fecha, pero sí de horario.

La razón por la que se cambió el Pumas vs. Atlas es por la actividad que se tendrá el fin de semana en la Leagues Cup 2025, a pesar de que no existan equipos mexicanos aun en competencia.

El juego está ahora programado para jugarse a las 4:00 pm CT de México y 6:00 pm ET de Estados Unidos, es decir, una hora antes a lo que estaba agendado en un principio.

Pumas viene de empatar 0-0 ante Puebla en casa, en el debut de Aaron Ramsey, aunque sigue sin ganar como local desde que Keylor Navas fue fichado.

Atlas llega a este compromiso con derrota de 2-4 en casa ante América, en un partido que dio mucho de qué hablar debido a las marcaciones arbitrales del 'Gato' Ortiz.