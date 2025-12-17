Liga MX Brian Gutiérrez conmueve a Chivas con sus primeras palabras como rojiblanco El nuevo jugador del Rebaño revela parte de su pasado y cómo el Gudalajara estaba en su camino.

Brian Gutiérrez, flamante jugador de Chivas, dio sus primeras palabras ya como refuerzo de forma oficial del Rebaño para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El jugador procedente del Chicago Fire conmovió a los seguidores rojiblancos al señalar el pasado que lo une con el Rebaño.

"Toda mi familia es Chiva, es como decirle a mi papá de un interés con Chivas, iba a ser la posibilidad de llegar acá, mi familia lo tomó muy bonito", relató Gutiérrez.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito optó por Brian Gutiérrez como refuerzo debido a su buen desempeño en el Chicago Fire de la MLS.