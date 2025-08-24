Video Resumen | Pumas no puede con el Puebla de Hernán Cristante

Poco a poco los refuerzos de Pumas comienzan a aparecer en sus alineaciones, si bien el de Keylor Navas fue un poco apresurado por la premura de un portero seguro bajo los tres palos, los siguientes se han dado a pausas.

Durante la Jornada 6 de la Liga MX, ante Puebla, se dio un debut más de los llamados bombazos de los auriazules, la del medio ofensivo Aaron Ramsey, quien había generado muchas expectativas a su llegada al equipo y lo que pudiera generar en el eje del ataque.

PUBLICIDAD

Su entrada a la cancha, a los 62 minutos, sustituyendo a uno de los actuales ídolos universitarios, el ' Memote' Martínez, marcó una posible nueva era de lo que buscaría Efraín Juarez con su llegada, convertirse más que en el goleador del equipo, en el timonel del ataque.

Desde que tocó la cancha para enfrentar al cuadro de La Franja, el resto de sus compañeros parecían tener una indicación precisa, que todos los balones que fueran al frente, pasaran por un Aaron Ramsey ubicado casi en el mediocampo de la cancha de Ciudad Universitaria y con recorridos hasta la media luna.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no cambiaron para los Pumas, siguieron maniatados por un Puebla que salió a defenderse, complicarles su juego y llevarse un valioso empate que para los felinos supo a derrota, pero para los Camoteros fue como una victoria.

Fue un empate sin goles final que no solamente opacó el esperado debut de Aaron, sino que dejó poco satisfecho al equipo y muy enojado al pública asistente al estadio, donde incluso se escucharon abucheos tras el silbatazo final.