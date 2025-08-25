El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 7 del campeonato mexicano con un nuevo líder después de seis fechas.

Monterrey goléo 3-0 a Necaxa para ser el primer lugar de la tabla y dejar atrás a Pachuca que sumó su segundo partido sin ganar al empatar 1-1 con Pachuca en casa.

Cruz Azul sigue en ascenso de manera invicta tras derrotar a Toluca y Chivas sigue en los últimos puestos de la tabla al rescatar un empate 3-3 ante Tijuana tras ir abajo 3-0.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 7 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 7 comienza el viernes 29 de agosto con tres partidos, el sábado 30 habrá cuatro compromisos y para el domingo 31 se tendrán dos juegos.





Juárez vs. Mazatlán

Este partido es el viernes 29 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por tubi, mientras que a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por FOX Deportes.



Atlético de San Luis vs. Toluca

Este encuentro es el viernes 29 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por ESPN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.





Puebla vs. Monterrey

El juego es el viernes 29 de agosto a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.





León vs. Querétaro

El partido es este sábado 30 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en tubi; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.





Santos vs. Tigres

El encuentro es este sábado 30 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Chivas vs. Cruz Azul

El juego es este sábado 30 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Telemundo.



América vs. Pachuca

Este partido será el sábado 30 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.





Pumas vs. Atlas

Este duelo será el domingo 31 de agosto a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.





Tijuana vs. Necaxa