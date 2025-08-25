    liga mx

    Así se juega y puedes ver la Jornada 7 de Apertura 2025

    La Liga MX vivirá una segunda pausa este semestre para dar paso a la Fecha FIFA de septiembre.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Emociones al límite! Así puedes ver la Jornada 7 del Apertura 2025

    El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 7 del campeonato mexicano con un nuevo líder después de seis fechas.

    Monterrey goléo 3-0 a Necaxa para ser el primer lugar de la tabla y dejar atrás a Pachuca que sumó su segundo partido sin ganar al empatar 1-1 con Pachuca en casa.

    Cruz Azul sigue en ascenso de manera invicta tras derrotar a Toluca y Chivas sigue en los últimos puestos de la tabla al rescatar un empate 3-3 ante Tijuana tras ir abajo 3-0.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 7 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 7 comienza el viernes 29 de agosto con tres partidos, el sábado 30 habrá cuatro compromisos y para el domingo 31 se tendrán dos juegos.


    • Juárez vs. Mazatlán

    Este partido es el viernes 29 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por tubi, mientras que a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por FOX Deportes.

    • Atlético de San Luis vs. Toluca

    Este encuentro es el viernes 29 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por ESPN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.


    • Puebla vs. Monterrey

    El juego es el viernes 29 de agosto a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.


    • León vs. Querétaro

    El partido es este sábado 30 de agosto a las 5:00 pm del CT de México en tubi; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.


    • Santos vs. Tigres

    El encuentro es este sábado 30 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, así como a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Chivas vs. Cruz Azul

    El juego es este sábado 30 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Telemundo.

    • América vs. Pachuca

    Este partido será el sábado 30 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.


    • Pumas vs. Atlas

    Este duelo será el domingo 31 de agosto a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.


    • Tijuana vs. Necaxa

    El duelo será el domingo 31 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Caliente TV y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

