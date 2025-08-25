Video ¿Le perdono la roja? Regaño viral de 'Gato' Ortiz a jugador del América

La actuación de Marco Antonio 'Gato' Ortiz en el triunfo de América 4-2 ante Atlas sigue dando de qué hablar en las redes sociales debido a su accionar.

A través de Línea de 4 de TUDN, Fernando 'Cantante' Guerrero, explicó un video que se ha vuelto viral en las redes sociales y que da a las especulaciones de algunas personas.

El analista arbitral habla de una jugada donde Cristian Borja pudo ser expulsado por una doble tarjeta amarilla y que en el desarrollo del juego ni se marcó falta. Esto cuando el partido iba 2-1 a favor de los rojinegros y luego vino la remontada con gol incluido de Allan Saint-Maximin.

Borja ya había sido amonestado minutos antes por un jalón de camiseta en un ataque de Atlas, pero en una acción defensiva, pudo recibir la segunda por una infracción sobre Gustavo del Prete que no se señaló.

"Ahí hay un golpe sin balón, que le dobla un poco el tobillo y ahí le está diciendo Marco Ortiz, 'ten cuidado porque hace rato metiste una patada. Si ya mostraste la primera, ni modo, esa tiene que ser segunda amarilla".

En redes se ha vuelto viral la escena del diálogo de Cristiano Borja con 'Gato' Ortiz, donde le reprime y le asegura que tuvo que irse por esa jugada ante los reclamos del sudamericano.