Liga MX Toluca y Tigres reciben castigo para el Clausura 2026 tras pelea en la Final Juan Pablo Vigón y Franco Romero fueron sancionados por su altercado en la Final del Apertura 2025.

Juan Pablo Vigón y Franco Romero fueron castigados por su conato de bronca tras la serie de penales que Toluca ganó sobre Tigres para coronarse bicampeón de Liga MX.

Vigón y Romero protagonizaron un momento agresivo en la Final del Apertura 2025 luego de que el futbolista de Toluca les festejara el título a los jugadores de Tigres tras la tanda de penales, por lo que Vigón reaccionó correteándolo para darle un golpe por la espalda.

Ambos futbolistas fueron expulsados por César Arturo Ramos y la Comisión Disciplinaria dio a conocer la sanción que tendrán para el Torneo Clausura 2026.

Vigón fue suspendido dos partidos, mientras que Romero recibió un juego de castigo. En ambos casos fue por “emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”.

Un día después de lo sucedido, Vigón subió una historia en sus redes sociales para felicitar a los Diablos Rojos por el título, aunque omitió su altercado con Romero.

Vigón se perderá los primeros dos partidos de Tigres en el Clausura 2026 que son ante Atlético San Luis y Pumas, mientras que Romero estará ausente del Monterrey vs. Toluca.