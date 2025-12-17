    Liga MX

    Toluca y Tigres reciben castigo para el Clausura 2026 tras pelea en la Final

    Juan Pablo Vigón y Franco Romero fueron sancionados por su altercado en la Final del Apertura 2025.

    Video Polémico castigo para Romero y Vigón tras su pelea en la Final de Liga MX

    Juan Pablo Vigón y Franco Romero fueron castigados por su conato de bronca tras la serie de penales que Toluca ganó sobre Tigres para coronarse bicampeón de Liga MX.

    Vigón y Romero protagonizaron un momento agresivo en la Final del Apertura 2025 luego de que el futbolista de Toluca les festejara el título a los jugadores de Tigres tras la tanda de penales, por lo que Vigón reaccionó correteándolo para darle un golpe por la espalda.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    América renueva a este jugador pensando en una Liguilla son seleccionados
    1:14

    América renueva a este jugador pensando en una Liguilla son seleccionados

    Liga MX
    Chivas descarta a siete jugadores del primer plantel para el Clausura 2026
    2 mins

    Chivas descarta a siete jugadores del primer plantel para el Clausura 2026

    Liga MX
    Así es completo el calendario de la Liga MX para el Clausura 2026
    12 mins

    Así es completo el calendario de la Liga MX para el Clausura 2026

    Liga MX
    América busca a estos jugadores de cara al Clausura 2026
    1 mins

    América busca a estos jugadores de cara al Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca le manda mensaje a Samuel García, Gobernador de Nuevo León tras vencer a Tigres
    1 mins

    Toluca le manda mensaje a Samuel García, Gobernador de Nuevo León tras vencer a Tigres

    Liga MX
    ¡Van por dos refuerzos! Estos jugadores son los que busca América para 2026
    1:14

    ¡Van por dos refuerzos! Estos jugadores son los que busca América para 2026

    Liga MX
    ¿Obed Vargas al América? Esto es lo que se sabe y qué jugador saldría
    2 mins

    ¿Obed Vargas al América? Esto es lo que se sabe y qué jugador saldría

    Liga MX
    Respuesta sin censura de Faitelson a Mohamed tras altercado: "Fue un majadero"
    3:33

    Respuesta sin censura de Faitelson a Mohamed tras altercado: "Fue un majadero"

    Liga MX
    Juanpi Domínguez con un pie fuera del Toluca tras bicampeonato
    1 mins

    Juanpi Domínguez con un pie fuera del Toluca tras bicampeonato

    Liga MX
    Alexis Vega regala cervezas a la afición de Toluca en desfile del campeón
    1 mins

    Alexis Vega regala cervezas a la afición de Toluca en desfile del campeón

    Liga MX

    Ambos futbolistas fueron expulsados por César Arturo Ramos y la Comisión Disciplinaria dio a conocer la sanción que tendrán para el Torneo Clausura 2026.

    Vigón fue suspendido dos partidos, mientras que Romero recibió un juego de castigo. En ambos casos fue por “emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”.

    Un día después de lo sucedido, Vigón subió una historia en sus redes sociales para felicitar a los Diablos Rojos por el título, aunque omitió su altercado con Romero.

    Vigón se perderá los primeros dos partidos de Tigres en el Clausura 2026 que son ante Atlético San Luis y Pumas, mientras que Romero estará ausente del Monterrey vs. Toluca.

    Video Vigón golpea a jugador de Toluca ¿por cantarle el título de Liga MX?
    Relacionados:
    Liga MXTolucaTigresFranco RomeroJuan Vigón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX