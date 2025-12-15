Liga MX Pumas prepara refuerzo proveniente del futbol de Europa para el Clausura 2026 Son dos juveniles los que se perfilan a llegar al cuadro de la UNAM para el próximo semestre del futbol mexicano, ambos en calidad de préstamo.



Video Pumas prepara refuerzo proveniente del futbol de Europa

Pumas busca regresar a los primeros planos luego de que en el Apertura 2025 se quedara en Play-In tras ser eliminado por los Tuzos del Pachuca, misma fase en la que quedó fuera en el Clausura 2025, por lo que no participa en Cuartos de Final de la Liguilla desde hace un año.

En pleno semestre previo al Mundial 2026, la Liga MX tendrá una modificación en su formato de competición para la Fase Final, por lo que la oportunidad de clasificar a Liguilla se complica y reduce para el conjunto de la UNAM.

PUMAS APUNTA A DOS REFUERZOS JUVENILES PARA EL CLAUSURA 2026

De acuerdo con información de César Merlo de Argentina, son dos elementos juveniles que pertenecen a Rayados de Monterrey los que pueden llegar para la Liga MX Clausura 2026, ambos en calidad de préstamo y uno de ellos proveniente del futbol de Europa de Primera División.

El primero de ellos es Tony Leone, defensa central de 21 años de edad que pertenece al cuadro de Rayados y que apenas jugó 26 minutos en el Apertura 2025 bajo el mando de Domenec Torrent y tres más en el Clausura 2025, todos en torneo regular.