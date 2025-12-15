    Liga MX

    ¡Vigón golpea a Romero tras la Final de Liga MX Toluca vs. Tigres!

    El futbolista de Tigres cayó en la provocación del argentino tras el penal del título que anotó Alexis Vega.

    Video Vigón golpea a jugador de Toluca ¿por cantarle el título de Liga MX?

    La Final de Liga MX entre Toluca y Tigres terminó caliente con Juan Pablo Vigón y Franco Romero enfrascándose tras la épica y cardíaca tanda de penales con 24 cobros.

    En un video captado por Claro Sports se ve que, tras el penal del título que anotó Alexis Vega, los jugadores de los Diablos Rojos corren a celebrar con él, pero Franco Romero se da la media vuelta y se detiene mirando a los futbolistas de Tigres, a quienes les extiende los brazos como si les estuviera ‘cantando’ el título.

    Juan Pablo Vigón cayó en la provocación y reaccionó corriendo hacia para darle un golpe con el antebrazo a su espalda. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y los futbolistas del Toluca pudieron continuar con la celebración.

    Contraria a la acción de Romero, Alexis Vega tuvo el gesto de felicitar a los jugadores de Tigres por la gran Final que dieron e incluso intercambió palabras y un emotivo abrazo con André-Pierre Gignac.

    Además, el resto de los futbolistas del Toluca y su técnico, Antonio ‘Turco’ Mohamed, realizaron un pasillo a Tigres con aplausos antes de que el equipo regio de Guido Pizarro subiera al podio a recibir su medalla de subcampeón.

    Toluca se proclamó bicampeón de Liga MX al vencer a Tigres en la tanda de penales por 9-8 luego de ganar 2-1 en el Estadio Nemesio Diez para un marcador global de 2-2.

    Video Ojo a lo que hizo Alexis Vega con Gignac tras ganarle la Final de Liga MX
