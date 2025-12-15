    Liga MX

    Así fue el íntimo festejo de Héctor Herrera por el bicampeonato de Toluca

    HH celebró a lado de su nueva conquista la victoria vs. Tigres en la Final del Torneo Apertura 2025.

    Video Filtran videos íntimos de Héctor Herrera en pleno festejo con Toluca

    Héctor Herrera estuvo bien acompañado en los festejos del bicampeonato del Toluca tras la épica Final del Torneo Apertura 2025 ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez.

    El mediocampista de los Diablos Rojos celebró a lado de la actriz y conductora mexicana Paola Villalobos, con quien habría estado saliendo en los últimos meses tras su divorcio de Shantal Mayo a principio de año.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Aaron Ramsey cuenta cómo fue su salida de Pumas
    2 mins

    Aaron Ramsey cuenta cómo fue su salida de Pumas

    Liga MX
    La promesa de Paulinho a Portugal y Toluca para jugar el Mundial 2026
    2 mins

    La promesa de Paulinho a Portugal y Toluca para jugar el Mundial 2026

    Liga MX
    ¡Vigón golpea a Romero tras la Final de Liga MX Toluca vs. Tigres!
    1 mins

    ¡Vigón golpea a Romero tras la Final de Liga MX Toluca vs. Tigres!

    Liga MX
    Alexis Vega, con chela en mano, lidera festejos de Toluca en vestidores
    1 mins

    Alexis Vega, con chela en mano, lidera festejos de Toluca en vestidores

    Liga MX
    Ojo a lo que hizo Alexis Vega con Gignac tras ser bicampeón con Toluca
    1 mins

    Ojo a lo que hizo Alexis Vega con Gignac tras ser bicampeón con Toluca

    Liga MX
    'Turco' Mohamed revela la locura que hará por el bicampeonato del Toluca
    1 mins

    'Turco' Mohamed revela la locura que hará por el bicampeonato del Toluca

    Liga MX
    ¡Toluca muestra clase ante los Tigres! Reconocen al subcampeón con paseíllo
    1 mins

    ¡Toluca muestra clase ante los Tigres! Reconocen al subcampeón con paseíllo

    Liga MX
    Toluca Campeón, la narración épica de Raúl Pérez al penal decisivo de Alexis Vega
    1 mins

    Toluca Campeón, la narración épica de Raúl Pérez al penal decisivo de Alexis Vega

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: Alexis Vega revela su lesión y quién lo dejó jugar
    3 mins

    Final Toluca vs. Tigres: Alexis Vega revela su lesión y quién lo dejó jugar

    Liga MX
    Luis García tras ser la figura de Toluca: "Yo solamente le rezaba a Dios"
    1 mins

    Luis García tras ser la figura de Toluca: "Yo solamente le rezaba a Dios"

    Liga MX

    Villalobos posteó unos videos en historias de Instagram donde se ve bailando y cantando muy pegada de Héctor Herrera que incluso se acerca a su cara como si quisiera darle un beso.

    La actriz también compartió otro video donde se le ve en la cancha del Estadio Nemesio Diez junto al futbolista después de que Toluca levantara el doceavo título de su historia.

    No es la primera vez que Paola Villalobos es la ‘invitada de honor’ de Héctor Herrera, pues también asistió a la Final del Torneo Clausura 2025 contra el América.

    El pasado mes de noviembre, una fuente dijo a TV Notas que HH y Paola Villalobos “tienen un tiempo saliendo, pero todo ha sido muy discreto” y que el futbolista "quedó fascinado con la belleza” de la actriz.

    Héctor Herrera se quedó en la banca de la Final de vuelta ante Tigres, al igual que en la ida. El mediocampista de 35 años solo disputó los Cuartos de Final contra Juárez en Liguilla.

    En el torneo regular del Apertura 2025, HH registró 333 minutos distribuidos en 15 partidos en el que registró un gol.

    Video De último momento: Héctor Herrera conquista a famosa actriz mexicana
    Relacionados:
    Liga MXTolucaHéctor Herrera

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX