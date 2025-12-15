Liga MX Así fue el íntimo festejo de Héctor Herrera por el bicampeonato de Toluca HH celebró a lado de su nueva conquista la victoria vs. Tigres en la Final del Torneo Apertura 2025.

Video Filtran videos íntimos de Héctor Herrera en pleno festejo con Toluca

Héctor Herrera estuvo bien acompañado en los festejos del bicampeonato del Toluca tras la épica Final del Torneo Apertura 2025 ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez.

El mediocampista de los Diablos Rojos celebró a lado de la actriz y conductora mexicana Paola Villalobos, con quien habría estado saliendo en los últimos meses tras su divorcio de Shantal Mayo a principio de año.

Villalobos posteó unos videos en historias de Instagram donde se ve bailando y cantando muy pegada de Héctor Herrera que incluso se acerca a su cara como si quisiera darle un beso.

La actriz también compartió otro video donde se le ve en la cancha del Estadio Nemesio Diez junto al futbolista después de que Toluca levantara el doceavo título de su historia.

No es la primera vez que Paola Villalobos es la ‘invitada de honor’ de Héctor Herrera, pues también asistió a la Final del Torneo Clausura 2025 contra el América.

El pasado mes de noviembre, una fuente dijo a TV Notas que HH y Paola Villalobos “tienen un tiempo saliendo, pero todo ha sido muy discreto” y que el futbolista "quedó fascinado con la belleza” de la actriz.

Héctor Herrera se quedó en la banca de la Final de vuelta ante Tigres, al igual que en la ida. El mediocampista de 35 años solo disputó los Cuartos de Final contra Juárez en Liguilla.

En el torneo regular del Apertura 2025, HH registró 333 minutos distribuidos en 15 partidos en el que registró un gol.