    Liga MX

    ¡Toluca muestra clase ante los Tigres! Reconocen al subcampeón con paseíllo

    Los Diablos Rojos aplauden el esfuerzo de los Universitarios, encabezados por Guido Pizarro y André-Pierre Gignac.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Respect: el emotivo gesto del Toluca con Guido y Gignac destrozados

    Al finalizar la dramática final de futbol y proclamarse bicampeones, los jugadores del Toluca se forman y aplauden la entrega de los Universitarios con el tradicional paseíllo.

    Liga MX

    Uno a uno de los futbolistas de Tigres que pasaron por su respectiva medalla de subcampeón, los escarlatas mostraron su grandeza abrazando y aplaudiendo a los rivales, quienes también fueron recíprocos con el detalle.

    Video ¡La épica serie de penales completa del Toluca bicampeón!


    Guido Pizarro y André-Pierre Gignac fueron los primeros en pasar, los más consternados por el resultado adverso.

