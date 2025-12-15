Liga MX ¡Toluca muestra clase ante los Tigres! Reconocen al subcampeón con paseíllo Los Diablos Rojos aplauden el esfuerzo de los Universitarios, encabezados por Guido Pizarro y André-Pierre Gignac.

Por: Baudelio García Espinosa

Video Respect: el emotivo gesto del Toluca con Guido y Gignac destrozados

Al finalizar la dramática final de futbol y proclamarse bicampeones, los jugadores del Toluca se forman y aplauden la entrega de los Universitarios con el tradicional paseíllo.

Uno a uno de los futbolistas de Tigres que pasaron por su respectiva medalla de subcampeón, los escarlatas mostraron su grandeza abrazando y aplaudiendo a los rivales, quienes también fueron recíprocos con el detalle.

Video ¡La épica serie de penales completa del Toluca bicampeón!