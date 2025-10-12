Video César Garza lanza dardo a Argentina, pero "toca tragarla y aprender"

César Garza dio la cara por la Selección Mexicana tras la eliminación sufrida ante Argentina por marcador de 0-2 en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

El mediocampista del Dundee FC escocés lamentó las fallas que tuvo el Tri de Eduardo Arce, tanto en ataque como en defensa, y reconoció que solo les queda “tragarla y aprender” de la eliminación.

"Tuvimos nuestras oportunidades y las fallamos. Ellos con individualidades sacan el partido. Toca tragarla y aprender", declaró en zona mixta el futbolista de 20 años surgido en las fuerzas básicas del Monterrey.

Pese a que reconoció a Argentina como un justo ganador, César Garza cree que el arbitraje favoreció a la Albiceleste al momento de señalar las infracciones.

"Sabemos cómo es Argentina de pegar, de meter. Ya lo sabíamos e igual nos dejamos comer la cabeza. Obviamente hubiera sido diferente con todos ellos amonestados, como debería ser.

“En nuestro caso, cada falta que hicimos fue amarilla. No es excusa, fueron mejor equipo y nos ganaron justamente", sentenció el mexicano.

Se llevan a César Garza en plena entrevista

César Garza fue el único futbolista de la Selección Mexicana que habló frente a los medios de comunicación tras la derrota sufrida ante Argentina.

Sin embargo, tras lanzar varias declaraciones, sus compañeros se lo llevaron a empujones mientras estaba contestando otra de las preguntas de la prensa.

Garza no entendía lo que estaba pasando, pero terminó cediendo y abandonó la zona mixta para irse a los vestidores.