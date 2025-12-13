Pumas sumaría a un delantero de clase mundial y campeón de Libertadores
El anuncio del brasileño se podría dar cuando termine su actividad en la Copa Intercontinental de la FIFA.
Pumas comenzó su reestructuración para el Clausura 2026 de la Liga MX, inició con cambios en la directiva y esta puso manos a la obra y parece que ya tienen un nuevo delantero.
Se trata del artillero brasileño del Flamengo, Juninho Vieira, quien recientemente enfrentó a Cruz Azul en la Copa Intercontinental de la FIFA y que también fue campeón de la Copa Libertadores de la Conmebol.
De acuerdo con César Luis Merlo, insider especialista en fichajes del futbol internacional, se dio a conocer que el delantero carioca vendría en calidad de compra por la cantidad de 5 millones de dólares aproximadamente y un contrato de varios años.
Juninho también tuvo un paso por el Qarabag de Azerbaiyán, además del Chaves y el Estoril de la Primeira Liga de Portugal.
Los universitarios sumarían a un nuevo jugador ofensivo, ya que cubrirán la baja por lesión de José Juan Macías, quien se recupera de una dura fractura en la pierna derecha.
Por ahora, la nueva directiva ratificó a Efraín Juárez como su técnico para el siguiente torneo de la Liga MX, y esperan seguir apuntalando al cuadro de la UNAM.