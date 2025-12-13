    Liga MX

    Pumas sumaría a un delantero de clase mundial y campeón de Libertadores

    El anuncio del brasileño se podría dar cuando termine su actividad en la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Campeón de la Libertadores vendría a un grande la Liga MX

    Pumas comenzó su reestructuración para el Clausura 2026 de la Liga MX, inició con cambios en la directiva y esta puso manos a la obra y parece que ya tienen un nuevo delantero.

    Se trata del artillero brasileño del Flamengo, Juninho Vieira, quien recientemente enfrentó a Cruz Azul en la Copa Intercontinental de la FIFA y que también fue campeón de la Copa Libertadores de la Conmebol.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Deadpool se pone la playera del Necaxa para el Clausura 2026!
    1 mins

    ¡Deadpool se pone la playera del Necaxa para el Clausura 2026!

    Liga MX
    ¡Imperdibles! Los golazos de Cruz Azul en 2025
    2:40

    ¡Imperdibles! Los golazos de Cruz Azul en 2025

    Liga MX
    Tigres recibió la visita de su afición en el entrenamiento abierto antes de la final ante Toluca
    2 mins

    Tigres recibió la visita de su afición en el entrenamiento abierto antes de la final ante Toluca

    Liga MX
    La dura promesa de Nahuel y Gorriarán a la afición de Tigres
    3:24

    La dura promesa de Nahuel y Gorriarán a la afición de Tigres

    Liga MX
    Final Liga MX: ¿Cuál es la playera más bonita de Tigres? Las últimas jerseys de este finalista
    19 fotos

    Final Liga MX: ¿Cuál es la playera más bonita de Tigres? Las últimas jerseys de este finalista

    Liga MX
    Final Liga MX: Todas las Finales y títulos de Nahuel Guzmán con Tigres
    2 mins

    Final Liga MX: Todas las Finales y títulos de Nahuel Guzmán con Tigres

    Liga MX
    Final Liga MX: Alexis Vega haría sacrificio para jugar ante Tigres, ¿arriesga su carrera?
    1 mins

    Final Liga MX: Alexis Vega haría sacrificio para jugar ante Tigres, ¿arriesga su carrera?

    Liga MX
    Final Liga MX: Las finales inéditas de los últimos 10 años antes del Toluca vs. Tigres
    2 mins

    Final Liga MX: Las finales inéditas de los últimos 10 años antes del Toluca vs. Tigres

    Liga MX
    ¿Arriesga su carrera? El sacrificio que Alexis Vega pretende para jugar la Final
    0:58

    ¿Arriesga su carrera? El sacrificio que Alexis Vega pretende para jugar la Final

    Liga MX
    Oficial: Chivas contrata a refuerzo 'extranjero' Brian Gutiérrez
    1 mins

    Oficial: Chivas contrata a refuerzo 'extranjero' Brian Gutiérrez

    Liga MX

    De acuerdo con César Luis Merlo, insider especialista en fichajes del futbol internacional, se dio a conocer que el delantero carioca vendría en calidad de compra por la cantidad de 5 millones de dólares aproximadamente y un contrato de varios años.

    Juninho también tuvo un paso por el Qarabag de Azerbaiyán, además del Chaves y el Estoril de la Primeira Liga de Portugal.

    Los universitarios sumarían a un nuevo jugador ofensivo, ya que cubrirán la baja por lesión de José Juan Macías, quien se recupera de una dura fractura en la pierna derecha.

    Por ahora, la nueva directiva ratificó a Efraín Juárez como su técnico para el siguiente torneo de la Liga MX, y esperan seguir apuntalando al cuadro de la UNAM.

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX