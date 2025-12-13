Liga MX Pumas sumaría a un delantero de clase mundial y campeón de Libertadores El anuncio del brasileño se podría dar cuando termine su actividad en la Copa Intercontinental de la FIFA.

Por: Alonso Ramírez

Video Campeón de la Libertadores vendría a un grande la Liga MX

Pumas comenzó su reestructuración para el Clausura 2026 de la Liga MX, inició con cambios en la directiva y esta puso manos a la obra y parece que ya tienen un nuevo delantero.

Se trata del artillero brasileño del Flamengo, Juninho Vieira, quien recientemente enfrentó a Cruz Azul en la Copa Intercontinental de la FIFA y que también fue campeón de la Copa Libertadores de la Conmebol.

De acuerdo con César Luis Merlo, insider especialista en fichajes del futbol internacional, se dio a conocer que el delantero carioca vendría en calidad de compra por la cantidad de 5 millones de dólares aproximadamente y un contrato de varios años.

Juninho también tuvo un paso por el Qarabag de Azerbaiyán, además del Chaves y el Estoril de la Primeira Liga de Portugal.

Los universitarios sumarían a un nuevo jugador ofensivo, ya que cubrirán la baja por lesión de José Juan Macías, quien se recupera de una dura fractura en la pierna derecha.