    La promesa de Paulinho a Portugal y Toluca para jugar el Mundial 2026

    El tricampeón de goleo de la Liga MX reconoció su ilusión por ser convocado a la selección lusa.

    Video ¡Paulinho hace promesa a Portugal y CR7 de cara al Mundial 2026!

    La emoción y euforia invadió a Paulinho al ganar el bicampeonato de Liga MX con Toluca y soltó una promesa a Portugal y a la afición de los Diablos Rojos rumbo al Mundial 2026.

    Tras vencer a Tigres en penales, Paulinho reconoció su ilusión por entrar a la convocatoria de Portugal para la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

    “Voy a hacer todo por jugar el Mundial con mi país y para que se me dé jugar un partido con Portugal acá en México”, dijo el delantero del Toluca rumbo al Mundial 2026 y al duelo amistoso entre México y Portugal de marzo para reinaugurar el Estadio Banorte.

    Para Paulinho llegar a México fue la “mejor decisión de mi vida” y se dijo privilegiado de ganar dos títulos de Liga MX en sus primeros tres torneos con Toluca, además de su tricampeonato de goleo.

    Paulinho tiene posibilidades reales de ser convocado a la selección lusitana, pues el entrenador Roberto Martínez reveló que lo sigue de cerca en busca de encontrar al compañero de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026.

    “Necesitamos de un atacante, tenemos ahora tres opciones, una es Paulinho porque está siendo muy constante, está jugando muy bien. Tenemos a André Silva que está haciendo una temporada realmente buena en Elche. Y tenemos a Fábio Silva que está en Dortmund y ya ha estado con la selección nacional”, mencionó Martínez el pasado mes de noviembre.

    ¿Paulinho ya ha jugado con la selección de Portugal?

    Paulinho, que el pasado 9 de noviembre cumplió 33 años, ha disputado tres partidos con Portugal, todos en 2020, año de su debut; su primer partido fue de carácter amistoso ante Andorra, a quien le marcó un doblete.

    Roberto Martínez reveló la fecha en que dará su lista final para el Mundial 2026: “El día de la decisión será el 20 de marzo. También está la suerte de que llegue el día 20 y no haya lesiones o haya lesiones para poder entrar. Puedo decir que Paulinho es uno de los jugadores que seguimos y nos gusta mucho lo que está haciendo”.

    Paulinho aterrizó a México en el verano del 2024 y desde entonces suma 44 goles y 10 asistencias en 61 partidos disputados con Toluca.

    Video La verdadera razón por la que Paulinho podría jugar el Mundial 2026 en México
