    Liga MX

    'Turco' Mohamed revela la locura que hará por el bicampeonato del Toluca

    El técnico cumplirá una promesa para seguir celebrando el bicampeonato de Liga MX en el Clausura 2026.

    Video ¡Épico festejo del Turco! Mohamed y su insólita promesa por el bicampeonato

    Antonio ‘Turco’ Mohamed hizo historia en la Liga MX luego de que el Toluca venciera a Tigres en la Final del Torneo Apertura 2025 para ser bicampeón en el Estadio Nemesio Diez.

    Mohamed escaló al tercer lugar de los técnicos más ganadores en la historia de la Liga MX con cinco títulos y, para celebrarlo, prometió que para el Torneo Clausura 2026 se pintará el cabello con una franja roja y otra blanca para seguir con los festejos del bicampeonato.

    “Para el año que viene, para el torneo que viene, en el primer partido, lo hacemos. Las promesas se cumplen”, dijo el argentino en rueda de prensa luego de que una reportara le recordara la promesa que hizo de pintarse el cabello si ganaba un nuevo título con Toluca.

    El ‘Turco’ Mohamed se dijo feliz y comprometido en Toluca, por lo que no piensa en las supuestas ofertas que tiene para regresar a dirigir en Argentina.

    “Estoy comprometido con el club, no hay otra cosa. Si yo me voy de Toluca es para descansar, yo me quedo aquí. Aquí estoy muy feliz, me han dado lo que quiero y los jugadores me respetan, los respeto, estoy muy feliz acá”, recalcó el estratega.

    Mohamed valoró el 2025 como un año “espectacular” tras ganar cuatro trofeos: los dos de Liga MX, el Campeón de Campeones ante América y el Campeones Cup contra LA Galaxy.

    “Solo nos faltó la Leagues Cup que quedamos eliminados sin perder ningún partido, una lástima, pero fue un año que si lo soñábamos, escribíamos, no salía. Ganar cuatro títulos fue soñado y aparte dos de Liga sabiendo lo difícil que es ganar en México”, señaló.

