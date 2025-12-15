Liga MX Toluca Campeón, la narración épica de Raúl Pérez al penal decisivo de Alexis Vega Nuestro cronista de lujo dejó la voz al relatar el último tiro desde los once pasos en la Final del Apertura 2025.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡Piel chinita con la narración de Raúl Pérez en el penal decisivo de Alexis Vega!

Toluca se coronó como Campeón del Apertura 2025 de la Liga MX al vencer en penaltis a Tigres y así ser uno de los equipos bicampeones de los torneos cortos.

Hubo dramatismo en la tanda de penaltis, se tiraron 24 tiros, se fallaron cinco y en la muerte súbita apareció Alexis Vega para darle el título 12 a la institución, y en el palco de TUDN, Raúl Pérez relató con el corazón.

“Imagínense esto, la gente grita Vega, Vega, y ahí en la cancha las cosas están que arden y Vega toma vuelo, y el árbitro silba, y Vega tiene el penal del título, ahí está Alexis, Alexis, Vega... Toluca, el Toluca es campeón por décima segunda vez, Toluca lo hace, el Toluca es un equipo grande, el Toluca señoras y señores es campeón del Futbol Mexicano”.

Alexis Vega explicó su regreso por amor al Toluca

El delantero escarlata confesó en entrevista en vivo con TUDN posterior al partido de la Final que jugó infiltrado y que fue decisión de él adelantar su regreso, por lo que agravó su recuperación, aunque fue un fisio argentino quien logró recuperarlo a tiempo para estar este domingo en el juego por el título.

“Sabía que era un día muy importante para mí, mi familia y la afición. Físicamente no estaba muy bien, ya tenía un par de semanas sin entrenar con mis compañeros, este es el amor que le tengo al Toluca”.

“ Me infiltré para estar con mis compañeros y bueno, sabía que corría un riesgo muy grande de poderme lesionar más grave, estoy anestesiado y no siento nada, pero vamos a ver mañana cómo amanecemos”, indicó Alexis Vega para sorpresa de todos.